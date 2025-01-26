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        Haberler Bilgi Magazin SQUİD GAME 3. SEZON YAYIN TARİHİ: Netflix ''Final sezonu tarihini yanlışlıkla açıkladı'' iddiası! Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

        Squid Game 3. sezon yayın tarihi: Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

        Netflix'in Güney Kore yapımı gerilim dizisi Squid Game, 17 Eylül 2021'de yayınlanan ilk sezonuyla kısa sürede dünyanın en popüler yapımları arasına girdi. İlk sezonun ardından yapımın heyecanla beklenen ikinci sezonu 26 Aralık'ta izleyiciyle buluştu. Kısa süre önce dizinin üçüncü sezonunun geleceği duyuruldu. Bu noktada Squid Game yeni sezon tarihi dizinin hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Üçüncü sezonun bu yıl yayınlanması beklenirken, Netflix Kore hesabının dizinin final sezonu tarihini 'yanlışlıkla' açıkladığı iddia edildi. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 15:59 Güncelleme: 26.01.2025 - 15:59
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        Netflix’in Güney Kore yapımı dizisi Squid Game, ilk iki sezonuyla büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Sevilen dizinin merakla beklenen ikinci sezonu, 3 yıllık aradan sonra 26 Aralık'ta yayınlandı. Akabinde yapılan üçüncü sezon duyurusu dizinin hayranlarına büyük bir sevinç yaşattı. Netflix, Squid Game yeni sezon tarihi için yaptığı açıklamada 3. sezon bölümlerinin 2025 yılında yayınlanacağını belirtmiş fakat kesin bir tarih paylaşmamıştı. Kısa süre önce ise Netflix’in, bu bilgiyi yanlışlıkla açıkladığı iddia edildi. Peki Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

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        SQUİD GAME 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Squid Game’in 3. sezonunun 2025 yılında izleyicilerle buluşacağı ve bu sezonun aynı zamanda final sezonu olacağı duyurulmuştu.

        Netflix tarafından yapılan açıklamada, "Squid Game 2025'te 3. Sezon için geri dönecek ve bu aynı zamanda gerilimin sonuncusu olacak" ifadelerine yer verilmişti. Ancak kesin yayın tarihi henüz açıklanmamıştı.

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        HWANG DONG-HYUK DOĞRULAMIŞTI

        Dizinin yönetmeni, yazarı ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk, izleyicilere seslendiği bir mektupla haberi doğrulamıştı.

        Hwang Dong-hyuk, ikinci ve üçüncü sezonların aslında tek bir hikaye olarak yazıldığını, ancak bölümlerin yetiştirilememesi nedeniyle iki sezona bölündüğünü açıklamıştı.

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        NETFLİX ‘’ÇIKIŞ TARİHİNİ SIZDIRDI’’ İDDİASI!

        Sosyal medyada yer alan iddialara göre, Netflix beklenmedik bir paylaşımda bulundu. Netflix’in Kore YouTube kanalı, Squid Game yeni sezon tarihini net bir şekilde ifşaladı.

        Paylaşımda, Squid Game’in 3. sezonunun 27 Haziran 2025 tarihinde yayınlanacağı bilgisi yer alıyordu. Ancak Netflix, durumu fark eder etmez paylaşımı sildi.

        Yanlışlıkla paylaşıldığı düşünülen videoda belirtilen tarihin doğru olup olmadığı bilinmiyor. Konu ile ilgili resmi açıklama gelmesi halinde haberimizde yer verilecektir.

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        SQUİD GAME 3. SEZONDA NE OLACAK?

        Üçüncü sezonda, dizinin ana karakteri Seong Gi-hun’un, oyunların arkasındaki gizemli organizasyona karşı verdiği mücadeleye odaklanılacak.

        Heyecan ve gerilim dolu sahnelerin yanı sıra, dizinin son sezonunda tüm sırların ortaya çıkacağı ve hikayenin büyük bir finale ulaşacağı belirtiliyor.

        Squid Game 3. sezonun daha önceki sezonlarda olduğu gibi sürükleyici bir hikaye anlatımına ve izleyicileri derinden etkileyen temalara sahip olması bekleniyor. Oyuncu kadrosunun detayları henüz açıklanmasa da hayranlar özellikle Lee Jung-jae’nin performansını merakla bekliyor.

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