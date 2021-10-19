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Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA: Squid Game kartının Şanlıurfa’da ne işi var? - Haberler
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Dikkat çeken olay! Squid Game kartının Şanlıurfa’da ne işi var?

Son günlerde tüm dünyada yüksek izlenme oranlarına ulaşan Squid Game adlı Güney Kore yapımı dizi, Şanlıurfa Belediyesi’ne de ilham oldu. Dizide, daha yüksek bahisli oyunlar oynamaya davet için verilen kartların bir benzeri Şanlıurfa Belediyesi tarafından dağıtılmaya başlandı

SON DAKİKA: Squid Game kartının Şanlıurfa’da ne işi var? - Haberler
Squid Game kartının Şanlıurfa’da ne işi var?
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Belediye tarafından dağıtılan kartın arka yüzünde, ‘Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara’ notu dikkat çekiyor ve irtibat numaraları bulunuyor.

Peki Squid Game’den esinlenen bu kartlar Urfa’da niye dağıtılıyor? Merak konusu olan bu sorunun yanıtını Şanlıurfa Belediyesi verdi…

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İnovasyon ve Girişim Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde gençlere yönelik teknoloji kurslarına dikkat çekmek için dağıtılıyor bu kartlar. Robotik kodlama, grafik, web yazılımı gibi kurslara çağrı niteliğinde…

NETFLİX'İN EN ÇOK İZLENEN DİZİSİ

Netflix'in son zamanlarda en çok izlenen Güney Kore yapımı dizisi Squid Game, konusu ve verdiği mesajlarla pedagoglar başta olmak üzere uzmanların dikkatli incelemeleri altında. Dizide para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncu, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul eder. İçeride onları cazip bir ödül ve ölüm riski beklemektedir.

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