SSK ve BağKur emekli maaş farkı ödeme tarihleri 2023: Temmuz ayı emekli maaş farkı yattı mı, zam farkı ne zaman yatacak?

SSK ve BağKur emekli maaş farkı ödeme tarihleri 2023: Temmuz ayı emekli maaş farkı yattı mı, zam farkı ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkı ödeme tarihine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Milyonlarca emekli tarafından merakla beklenen emekli maaşı zam farklarının ödeneceği tarih Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyuruldu. Peki, "Temmuz ayı emekli maaş farkı yattı mı, zam farkı ne zaman yatacak?" İşte SGK ile 4A, 4B, 4C SSK ve Bağkur emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri...

Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, bu aylıkları alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacağı belirtildi.

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların temmuz dönemi zam farkları bugünden itibaren ödenecek.

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SGK EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME TARİHLERİNİ AÇIKLADI

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"4C (Emekli Sandığı) kapsamında olan emeklilerimizin Temmuz dönemi zam farklarını 28 Temmuz’da ödüyoruz. Aylıklarını her ay alanlara, temmuzda 1 aylık tutarında aylık farkı ödenecek. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; mayıs-haziran-temmuz dönemindekilere temmuzda 1 aylık tutarında, haziran-temmuz-ağustos dönemindekilere temmuz ve ağustosta 2 aylık tutarında, temmuz-ağustos-eylül dönemindekilere ise temmuz, ağustos ve eylülde olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi.

4A (SSK) ve 4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir ve aylık almakta olanların maaşlarını zamlı olarak ödeme günlerine göre hesaplarına yatırdık."