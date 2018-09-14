St. Johnstone - Aberdeen düellosu

İskoçya Premiership heyecanı devam ediyor. St. Johnstone, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Aberdeen takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. 7 puanlı St. Johnstone 5. sırada bulunuyor, Aberdeen 5 puana sahip ve 8. sırada. St. Johnstone son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Aberdeen son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 422 kodlu maçta; İddaa oynayanlar St. Johnstone kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 3.00, Aberdeen sahadan galip ayrılırsa 1.90 oranını elde edecekler. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

St. Johnstone son hafta oynanan Aberdeen maçında 0-0 berabere kaldı.

Aberdeen ise St. Johnstone maçında 0-0 berabere kaldı.

St. Johnstone, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Aberdeen ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Aberdeen, 2 gol atarken 1 gol yedi.

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