St. Mirren - Dundee karşılaşma önü

İskoçya Premiership heyecanı devam ediyor. St. Mirren, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Dundee takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. St. Mirren, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Dundee, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 323 kodlu maçta; İddaa oynayanlar St. Mirren kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.90, Dundee sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

St. Mirren önceki hafta Alloa Athletic mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Dundee, Bolton Wanderers karşılaşmaında 1-2 yenildi.

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