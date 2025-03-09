Stanimir Stoilov: Bizim hedefimiz Avrupa'ya gitmek

Trendyol Süper Ligin 27. haftasında Net Global Sivasspor'a 3-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, Avrupa Ligi'ne gitme hedefinden geri adım atmayacaklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulgar teknik adam, kendi adlarına zor bir maç olduğunu belirtti.

Sivasspor'un iyi oyunculara sahip olduğunu aktaran Stoilov, "Maçın aslında iki farklı bölümü vardı. İlk yarıda daha iyi oynadık, golü bulduk. Golleri de bulacak fırsatlarda yakaladık." dedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 10 kişi mücadele ettiklerini hatırlatan Stoilov, bu bölümde de goller yediklerini ifade etti.