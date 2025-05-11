Stanimir Stoilov: Çok üzgünüz, kazanmamız gerekiyordu

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ, KAZANMAMIZ GEREKİYORDU"

Çok önemli iki puan kaybettiklerini vurgulayan Stoilov, "Aslında baktığınızda, futbol anlamında iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Hırsımız da aslında son derece yüksekti. Ama final paslarında, şutlarda ve son kararlarda iyi değildik ve yakaladığımız fırsatları maalesef değerlendiremedik. Daha önce de çok kez belirttiğim gibi, maçlarda çok fazla fırsat yakalıyoruz fakat bunları maalesef değerlendiremiyoruz. Oyuncularımızın bu pozisyonların değerini biraz daha iyi bilmesi ve o anlarda gol atmak adına daha aç olmaları gerekiyor. Evimizde iki puan kaybettik. Bu bizim adımıza gerçekten büyük bir hata. Bu yüzden çok üzgünüz, kazanmamız gerekiyordu. Ama onun dışında, futbol ve hırs anlamında oyuncularımla ilgili kötü bir şey söyleyemem" dedi.