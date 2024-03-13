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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Star Wars: A New Hope' iki özel konserle Zorlu PSM'de

        'Star Wars: A New Hope' iki özel konser

        Star Wars: A New Hope filmi, şef David Mahoney'nin yönetiminde İstanbul Film Müzikleri Orkestrası'nın seslendireceği, efsanevi besteci John Willams'ın film müzikleri eşliğinde 4 Mayıs 'Dünya Star Wars Günü'nde çok özel 2 gösterimle Zorlu PSM'de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 13:20 Güncelleme: 13.03.2024 - 13:21
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        'Star Wars: A New Hope' iki özel konser
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        Star Wars efsanesinin ilk filmi ‘A New Hope’, “Star Wars: A New Hope In Concert” olarak Şef David Mahoney yönetimindeki İstanbul Film i Orkestrası eşliğinde 4 Mayıs ‘Dünya Star Wars Günü’nde Piu Entertainment ve Zorlu PSM organizasyonuyla Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşuyor. Tek konser olarak planlanan etkinliğin biletlerine kısa sürede gösterilen yoğun ilgi üzerine aynı güne ikinci bir konser daha eklendi.

        45 yıl önceki ilk gösteriminden itibaren sinema dünyasında çığır açan ve tüm dünyada sadık hayranları olan “Star Wars: A New Hope”un müziklerini besteleyen, En İyi Orijinal Müzik Dalı'nda Akademi Ödülü kazanan efsane besteci John Williams'ın eserlerine İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın canlı olarak eşlik edeceği film gösterimi, 4 Mayıs Cumartesi saat 16:00 ve 21.00’de Zorlu PSM’de gerçekleşmeye hazırlanıyor.

        Sınırlı sayıdaki “Star Wars: A New Hope In Concert” biletleri passo.com.tr’, biletix.com.tr, ve biletinial.com.tr ve bubilet.com.tr’de satışta!

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        #Zorlu PSM
        #Star Wars: New Hope
        #konser
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