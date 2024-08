HİKAYE HANGİ ARALIKTA GEÇİYOR?

Star Wars evreni yeni eklenen diziler, filmler ve oyunlarla her geçen gün genişlemeye devam ediyor. Outlaws'ın hikayesi “Empire Strikes Back” ve “Return of the Jedi” filmleri arasında geçiyor. Oyuncular oyunda bir haydut olan Kay Vess olarak hikayeye dahil oluyor.