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        Haberler Ekonomi Teknoloji Star Wars Outlaws'a sayılı gün kaldı! İncelemeler ve puanlar belli oldu: İşte Outlaws oynamaya başlamadan önce bilmeniz gereken detaylar! - Teknoloji Haberleri

        Star Wars Outlaws'a sayılı gün kaldı! İşte Outlaws oynamaya başlamadan önce bilmeniz gereken detaylar!

        Işın kılıcınız olmadığında uzak galaksiler çok daha kafa karıştırıcıdır. Star Wars hayranlarının heyecanla beklediği Outlaws 30 Ağustos'ta piyasaya sürülecek! Oyun hakkındaki detaylar ise ilk puanların gelmesiyle beraber belli olmaya başladı. Peki Star Wars Outlaws beklentileri karşılıyor mu, oynamadan önce neler bilmemiz gerekiyor? İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 10:23 Güncelleme: 27.08.2024 - 10:25
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        Galaksinin en tehlikeli köşelerinde hayatta kalmaya hazır mısınız? Star Wars Outlaws'ın çıkışına sayılı günler kala, bu destansı maceraya adım atmadan önce bilmeniz gereken detayları sizin için derledik. İşte detaylar...

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        NEDEN 10 ÜZERİNDEN 7?

        Popüler inceleme sitesi IGN oyuna 10 üzerinden 7 puan vermesinin sebebini oyunun tekrarlayan içeriklere sahip olması ve buglar barındırması olduğunu açıkladı. Aynı zamanda kullanılabilir araç sayısının eksikliği de eksi yönlerden biri olarak göze çarpıyor.

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        HİKAYE HANGİ ARALIKTA GEÇİYOR?

        Star Wars evreni yeni eklenen diziler, filmler ve oyunlarla her geçen gün genişlemeye devam ediyor. Outlaws'ın hikayesi “Empire Strikes Back” ve “Return of the Jedi” filmleri arasında geçiyor. Oyuncular oyunda bir haydut olan Kay Vess olarak hikayeye dahil oluyor.

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        GİZLİLİĞİNİZ ÖN PLANDA OLACAK

        Han Solo'dan esinlendiği açıkça belli olan bir oyun için Star Wars Outlaws çatışmaları beklendiği kadar gürültülü değil. Oyunu bir hırsız olarak oynadığınız için temel mekanikler de gizlilik üzerine kurulmuş. Oyun boyunca gerçek bir hırsız gibi belirli yerlere sızmanız ve görülmemeniz gerekiyor.

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        OYUNA DAİR BİLMENİZ GEREKENLER: PANİK YAPMAYIN, BİR HARİTA VAR

        Star Wars Outlaws'a başladığınızda bir harita yok. Gri bir menü seçeneğiniz bile bulunmuyor. Açık dünya bir Ubisoft oyununu haritasız oynamak başta rahatsız edici olabilir.

        Neyse ki bu durum sadece Toshara'daki Mirogana şehrine yaklaşık bir iki saat içinde ulaşana kadar sürüyor. Oyunun sizi bazı senaryo sekanslarından geçirmesi ve önce bir süre temel bilgileri öğretmesi gerekiyor.

        Bunu atlattıktan sonra - özellikle de “Underworld” sırasında Reach Mirogana görevini tamamladığınızda - bir haritaya ve sonunda hızlı yolculuğa erişebileceksiniz.

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        OYUN BOYUNCA NİX'E GÜVENEBİLİRSİNİZ

        Nix, Kay'in sürekli yoldaşı ve ortağıdır. Yine de onu bir yardımcı olarak düşünmek haksızlık olur. Ve onu bir evcil hayvan olarak düşünmek de aynı derecede haksızlık.

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        Nix aslında Kay'in ve onun yeteneklerinin bir uzantısı. Nix ulaşılamayan eşyaları getirebilir, kapıları açmak için düğmelere basabilir, düşmanların ve güvenlik kameralarının dikkatini dağıtabilir, yankesicilik yapabilir ve hatta alarm panellerini sabote edebilir.

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        KARŞINIZA ÇIKAN HERKES GARDİYAN OLMAYACAK

        Gittiğiniz her yerde silahlı muhafızlar - ya çete üyeleri ya da fırtına askerleri - ve rastgele sivillerin bir karışımı olacak. Siviller orada olmanız gerekip gerekmediğini umursamazlar, bu yüzden onlar tarafından fark edilme konusunda endişelenmenize gerek yoktur.

        Kaynak: Polygon, Cnet

        Fotoğraf kaynak: Ubisoft

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