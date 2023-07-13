Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor? 2023 Steam yaz indirimleri saat kaçta bitiyor?

Oyunseverlerin beklediği Steam yaz indirimleri 29 Haziran'da başladı. Henüz kampanyalardan faydalanmayan bilgisayar oyunu tutkunları Steam yaz indirimlerinin ne zaman ve saat kaçta biteceğini merak ediyor. İşte, Steam yaz indirimlerinin biteceği tarih ve saat bilgisi haberimizin devamında...

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STEAM YAZ İNDİRİMLERİNDE HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?

Steam'de bu sene yine birbirinden farklı pek çok oyun indirime girdi. Öne çıkan oyunlar arasında ise; Fifa 23, Cyberpunk, Doom Eternal, Red Dead Redemption 2 yer alıyor. Kampanya detayları için resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.