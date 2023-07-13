Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor? 2023 Steam yaz indirimleri saat kaçta bitiyor?
Steam yaz indirimlerinde sona gelindi. 29 Haziran'da başlayan kampanya bugün itibarıyla bitecek. Oyunseverlerin gözü "Steam yaz indirimleri ne zaman, saat kaçta bitiyor?" sorusuna çevrilmiş durumda. İşte, 13 Temmuz 2023 Steam yaz indirimlerinin sona ereceği saat ile ilgili detaylar...
Oyunseverlerin beklediği Steam yaz indirimleri 29 Haziran'da başladı. Henüz kampanyalardan faydalanmayan bilgisayar oyunu tutkunları Steam yaz indirimlerinin ne zaman ve saat kaçta biteceğini merak ediyor. İşte, Steam yaz indirimlerinin biteceği tarih ve saat bilgisi haberimizin devamında...
STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Bu sene 29 Haziran 2023'de başlayan Steam yaz indirimleri 13 Temmuz 2023 saat 20.00'de bitiyor.
STEAM YAZ İNDİRİMLERİNDE HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?
Steam'de bu sene yine birbirinden farklı pek çok oyun indirime girdi. Öne çıkan oyunlar arasında ise; Fifa 23, Cyberpunk, Doom Eternal, Red Dead Redemption 2 yer alıyor. Kampanya detayları için resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
DİĞER İNDİRİM TARİHLERİ
Gizlilik Festivali: 24-31 Temmuz
Görsel Roman Festivali: 7-14 Ağustos
Strateji Festivali: 28 Ağustos - 4 Eylül
SHMUP Festivali: 25 Eylül - 2 Ekim
Next Fest: 9-16 Ekim
Steam Çığlık Festivali’nin (Cadılar Bayramı)
Dönüşü: 26 Ekim - 2 Kasım (ayrıntılı bilgi yakında paylaşılacak)
Sonbahar İndirimi: 21-28 Kasım (büyük
mevsimsel indirim)
Kış İndirimi: 21 Aralık - 4 Ocak (büyük mevsimsel indirim)