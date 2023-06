Stefan Kuntz, Cenk Tosun ve Enes Ünal'ın sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek olmalarıyla ilgili, "Tabii bu oyuncular normalde as oynayan oyuncular olduğu için ister istemez takımda eksiklik hissedilecektir. Ama şunu da fark ettik böyle oyuncular eksik olduğunda diğer oyuncularımız onların açıklarını kapattılar. Bunun yine aynısı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"A MİLLİ TAKIM SEVİYESİNDE HER MAÇ O BASKIYI HİSSEDERSİNİZ"

Stefan Kuntz kendisi ve takım için kader maçı olup olmadığını sorulmasına ise, "Sonuçta 8 tane maçımız var. Böylelikle bu maçı kazandığınızda önünüzdeki hedefe biraz daha yaklaşmış oluyorsunuz. Maçın ne kadar önemli olduğunun bizler de farkındayız. A Milli Takım seviyesinde görev alıyorsanız her maç o baskıyı hissedersiniz. Yarınki maçın baskısının diğer maçlardan bir farkı yok" cevabını verdi.

"ŞAMPİYONAYA GİTMEK İSTİYORSAK EN AZ 3 RAKİBİMİZİ GERİDE BIRAKMAMIZ GEREKİYOR"

Sıradaki 2 maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kuntz, "Tabii ki bu karşılaşmalar önemli. Biz şampiyonaya gitmek istiyorsak en az 3 rakibimizi geride bırakmamız gerekiyor. Her ne kadar Uluslar Ligi dolayısıyla Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek için bir bilet almış olsak da bir arka kapı için elimizde fırsat bulunsa da biz bu elemeler üzerinden gitmek istiyoruz. A milli seviyesinde baskı her maç için olacaktır. Hem hoca için hem de oyuncularımız için olacaktır. Benim için geçerli kriter 8 maç tamamlandıktan sonra zirvede olup olmamaktır. Her şey sona erdikten sonra zirvede olmak isterdim" dedi.