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Stefan Kuntz: O senaryoyu ben kafamda oynamıyorum

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermeni bir basın mensubunun "Yenilmeniz durumunda ülkenize nasıl döneceksiniz?" sorusuna, "O senaryoyu ben kafamda oynamıyorum" şeklinde cevap verdi

Stefan Kuntz: O senaryoyu ben kafamda oynamıyorum
HABERTURK.COM

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında yarın Ermenistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Republican Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.

Milli takımda oluşturmaya çalıştığı sistem hakkında açıklamalarda bulunan Kuntz, "Genel olarak oyun içerisinde belli prensipler vardır. 3'lü de oynasak 4'lü de oynasak o prensipleri ayakta tutmak önemli. Aynı zamanda hangi oyuncuların elimizde olduğuna bakarak da karar veriyoruz. 3'lü ve 4'lü oynamanın dışında biz oyuncularımızın anlık durumlarına göre hareket ediyoruz" diye konuştu.

ERMENİSTAN YORUMU

Ermenistan Milli Takımı hakkında da değerlendirmelerde bulunan tecrübeli teknik adam, "Koronavirüs sürecinden öncesini düşünürseniz aslında Ermenistan futboluna, İspanyol tarzı futbol etki ediyordu. Eğer yaptığımız analiz sürecindeki durumları değerlendirmeye kalkarsak o süreçten sonra teknik direktörünüz değişti. Takıma farklı oyuncular katıldı. O yüzden eski analizlerimi bir kenara bırakabilirim. Böylelikle kendi takımıma odaklanıp yarınki maçı en iyi şekilde oynamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Ermeni bir basın mensubunun "Yenilmeniz durumunda ülkenize nasıl döneceksiniz?" sorusuna ise Kuntz, "O senaryoyu ben kafamda oynamıyorum" şeklinde cevap verdi.

Stefan Kuntz, takımda sakatlığı bulunan bir oyuncu olmadığını şu anda ellerinde bulunan bütün oyuncuların yarın oynayabilecek durumda olduğunu belirtti.

KALECİ TERCİHİ

Kuntz, yarınki maç öncesi kaleci pozisyonunda görev vereceği oyuncuyu daha belirlemediğini belirterek, "Eğer yine en genç isimlerle devam edeceksek Mert ile oynayamayacağız demektir. Şaka bir yana yarın sabah kalecilerimizle görüşüp kararımızı onlara bildireceğiz. Ondan sonra zaten sizler de haber alırsınız" şeklinde konuştu.

"YARIN 8 ADIMLIK BİR YOLCULUĞA ÇIKIYOR VE İLK ADIMI ATIYORUZ"

Takımın yaş ortalamasının çok genç olduğunu belirten Kuntz, "25 yaş ortalamasıyla en genç takımlardan birisiyiz. Burada önemli olan bazı oyuncularımız önemli bir yaş diliminin içerisinde. Onlar ya en iyi dönemlerinde ya da en iyi dönemlerini geçirmek üzereler. Biz eğer bu zamanı doğru kullanırsak milli takımın çok faydalı bir dönem geçireceğini düşünüyoruz. Tabii bireysel hataların da azalması gerekiyor. Ayrıca alışılagelmiş şeylerin sahaya yansıması da çok önemli. Biz yarın 8 adımlık bir yolculuğa çıkıyoruz ve ilk adımı atıyoruz. Bunu sahaya gerçekten yansıtmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

"BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ KONU, OYUNCULARIMIZIN KULÜPLERİNDE İYİ PERFORMANS GÖSTERİYOR OLMASI"

Aday kadrodaki birçok oyuncunun kulüp takımlarında iyi performans gösterdiğini aktaran Kuntz, kadroda içerisindeki dengeleri iyi ayarlamaları gerektiğini söyleyerek, "Bizim için en önemli konu, oyuncularımızın kulüplerinde iyi performans gösteriyor olması. Bu kamp öncesi birçok oyuncumuzu birebir ziyaret ettim. Hakan'ı örnek olarak verelim. Onun yanında 6-7 tane daha benzer form durumunda oyuncumuz var. Başımızdan geçen o deprem felaketinde bu durum onu Inter'de mental olarak çok fazla yormuyordur ama milli takımda farklı yoruyordur. Inter'in Ermeni bir takımla oynadığını düşündüğünüzde ortam bu kadar gergin de olmaz. Diğer bir konu da bir kulüp içerisinde 2-3 kişi, Ramazan'ı tam şekliyle idrak ediyordur. Bunu milli takım düzeyinde gördüğünüzde takıma etkisi farklı oluyor. Kulüp düzeyinde iyi performans göstermeleri bizim için çok önemli. Oradaki durumu da birebir buraya yansıtıp aynı şeyleri beklememek lazım. Tabii madalyonun diğer tarafı da var. Bazı oyuncularımız da şu anda takımlarında çok iyi performans gösteremiyor. Moralleri de bu yüzden iyi olmayabiliyor. Burada moral kazanıp, süre aldıklarında kulüplerinde daha iyi durumlara geliyorlar. Yarın 3 kişiyi kadroya alamayacağız, 2 kalecimiz oynayamadığı için üzgün olacak. Bu tarz durumları da iyi idare etmemiz gerekiyor" dedi.

"BU MICHAEL İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR TAKDİR"

Milli takımda kaleci antrenörlüğü görevinden ayrılarak Bayern Münih'in teknik ekibine katılan Michael Rechner ile ilgili de düşüncelerini paylaşan Alman teknik adam, "Öncelikle buraya ne kadar önemli isimler getirmiş olduğumuzu gördük. Bu Michael için çok büyük bir takdir. Çok üst düzey işler çıkardı. Şu anda Bayern Münih'te bir değişiklik olma durumu var. Bu durumun onu engellemeyecek olduğunu duyduk. Emrah hoca, Michel ile son kamplarda birlikte çalıştı. Bu maç dönemini Emrah hocayla geçirmeye karar verdik. Ama 2 tane kaleci antrenörü olması bizim için daha avantajlı oluyor. Bunu ileriye dönük olarak kararlaştıracağız" diye konuştu.

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