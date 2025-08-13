Stephen Kenny: Elimizden geleni yapacağız

Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, İrlandalı çalıştırıcı Stephen Kenny ile oyunculardan Barry Baggley açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın kaliteli oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Kenny, "Uçaktan indiğimizde heyecanlıydık. Kazanmak için gelmek bizim için önemliydi ancak durum çok da bu şekilde olmadı. İlk maç 4-1 yenildik. Bu bizim için hayal kırıklığıydı. Beşiktaş'ın uluslararası çok yüksek seviyede oyuncuları olduğunu biliyoruz. İlk maçta savunmada kötü hatalar yaptık. Avrupa'da önce Litvanya'da sonra da Estonya'da maçlar oynadık. Yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Beşiktaş ile de oynadık ama istediğimiz sonucu alamadık. Beşiktaş bize karşı kazanmayı hak etti." diye konuştu.

Siyah-beyazlı takıma karşı yarın iyi bir performans sergilemek istediklerini aktaran Kenny, şunları kaydetti:

"Beşiktaş gerçekten çok iyi bir kulüp. Çok sayıda da taraftarı var. Uluslararası çok iyi oyuncuları var. Joao Mario ve Rafa Silva gibi oyuncuları var. Bu oyuncular Portekiz ile İrlanda'ya karşı iyi oynamışlardı. Tammy Abraham da İngiltere ile Dublin'de oynanan maçta bize karşı sorun oluşturmuştu. Eleme için dengede olmayı isterdik. Başakşehir ile oynadığımızda maç 0-0 bitmişti. Daha dengede bir maç olmuştu. Orada da kazanabilirdik ama buraya dönünce yenildik."