Steve Irwin 57 yaşında: İşte timsah avcısı Steve Irwin!

Steve Irwin 57 yaşında. Google timsah avcısı olarak bilinen Steve Irwin'i unutmadı. Onu televizyon karşısında hep hayvanlarla iç içe gördük. O kendini korkusuzca vahşi doğaya adamıştı. Steve Irwin'in bıraktığı miras Google tarafından bir kez daha hatırlatıldı. İşte fotoğraflarla Steve Irwin...