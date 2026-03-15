        Haberler Dünyadan Sting küvete 105 bin dolar ödedi

        Sting küvete 105 bin dolar ödedi

        Lüks yatırımlarıyla bilinen Sting, evine 105 bin dolarlık küvet satın aldı

        Giriş: 15.03.2026 - 11:42
        Küvete 105 bin dolar ödedi

        Dünyaca ünlü İngiliz rock yıldızı Sting, 550 milyon dolarlık servetini evinin lüksüne harcamaktan çekinmiyor. İngiliz basını, 74 yaşındaki şarkıcının, İtalya'daki görkemli evine 105 bin dolarlık bir küvet satın aldığını yazdı.

        Sting, mermerden yapılma, mozaikle süslenmiş küveti, Napoli Körfezi'ne bakan Sorrento kasabasındaki evi için satın aldı.

        33 yıldır Trudie Styler ile evli olan Sting'in, Sorrento'daki evi, İtalya'daki ilk mülkü değil. 1997'de Toskana'da 900 dönümlük bir arazi üstüne olan 16. yüzyıldan kalma Il Palagio malikanesini satın almıştı. Bu mülkte bir göl, birkaç konuk evi, bir yüzme havuzu ve meditasyon alanına dönüştürülmüş bir şapel bulunuyor.

        Sting'in Wiltshire şehrindeki 7 milyon sterlinlik evi, Buckingham Sarayı'na benzetiliyor. 800 dönümlük bir arazi üzerine kurulu evde bir kayıt stüdyosu, şarap mahzeni ve çiftlik bulunuyor.

        The Police grubunun eski solisti olan Sting, ocak ayında Londra Yüksek Mahkemesi'nin, ödenmemiş telif hakları nedeniyle dava açan eski grup arkadaşlarına yaklaşık 600 bin sterlin ödemesine karar vermesiyle manşetlere çıkmıştı. Davulcu Stewart Copeland ve gitarist Andy Summers, aranjörlük ücreti olarak 1,49 milyon sterlinden fazla bir meblağ talep etmişti.

