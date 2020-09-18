Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı kuruldu

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde değişiklik yapan kararnameye göre, Türkiye'ye karşı yürütülen psikolojik harekât, propaganda ve algı operasyonu faaliyetlerini belirleyerek her türlü manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyet, Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı görevleri arasında sayıldı.

Başkanlık ayrıca, kriz, afet, olağanüstü hal dönemleri ile yakın savaş tehdidi, seferberlik ve savaş halinde devletin belirlediği hedeflere ulaşmak için stratejik iletişim ve kriz yönetimi faaliyetlerinde de bulunacak.