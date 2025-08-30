Stresten arınmak isteyenler alternatif sağlık turizmine de yöneliyor

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde turistlerin stresten arınmasına, uyku kalitesinin artmasına katkı sunmak amacıyla çalışma yapıldı.

Rusya ve Litvanya'da kuantum fiziği alanında uzman profesörlerin eşliğinde, 6 ay süren çalışmayla altıgen şeklinde, göktaşı ve farklı elementlerin yer aldığı, ışık ve ses geçirmeyen oda yapıldı.

Özellikle Rus turistler, farklı elementlerin yer aldığı "Antistres" ismi verilen odadaki koltuklarda yarım saat kadar dinlenerek, karanlık, göktaşı ve elementlerin etkisini deneyimleme imkanı buluyor.

Odanın sorumlusu Rus Dr. Natalya Barinova, Kore tıbbı diplomasına da sahip olduğunu belirterek, özellikle alerjik reaksiyonları olan veya pek çok ilacı kullanamayan kişilerin tedavisine yönelik Kore tıbbı yöntemlerinin kullanılabildiğini söyledi.

Alternatif tıp amaçlı Antalya'da kurulan tesisin ilgi gördüğünü anlatan Barinova, "Rusya'da bu konuda çok fazla araştırma yapıldı ve farklı üniversitelerde bu veriler kullanıldı. Kullandığımız bu yöntem, hastalıkların önlenmesine ve tedavisine yardımcı oluyor. Özellikle alerjik reaksiyonları olan, aşırı efor harcayan, gün içinde stresli olanlara tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"ODADA 5 ÜLKEDEN 15 ELEMENT VAR" AA'nın haberine göre, oda Rusya ve Litvanya'da kuantum fiziği alanında uzman profesörler eşliğinde yapıldı. Farklı elementlerin yer aldığı oda radyofrekanstan uzak. Odayı önce otel sahiplerinin yakınları, arkadaşları deneyimledi. Üniversitelerden hocalar gelerek, karanlık odaya ilişkin izlenimlerini paylaştı. Bu odada 5 ülkeden 15 element var. Rusya'dan getirtilen göktaşı, Teknokentte nanoteknolojiyle sıvı hale getirilerek, odanın duvarlarında kullanıldı. Odanın içinde elektrik, radyofrekans yok. Olsa da duvarda kullandığımız malzemelerden dolayı frekans kesici var. Farklı elementlerin yer aldığı bu oda, vücudun kendi kendini tamir etme özelliğini devreye sokuyor. Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği (UASTED) Yönetim Kuruyu Üyesi Mehmet Akpınar, 25 metrekare alana sahip 7 kişilik odayı 7'den 70'e herkesin kullanabildiğini belirterek, vücuttan atılmayan stresin ileride sağlık sorunlarına neden olabildiğine değindi. Akpınar, özellikle Ruslar'ın karanlık odaya ilgi gösterdiğini vurgulayarak, "Özellikle Ruslar bu odaya ilgi gösteriyor. Vücudun kendini tamir etmesi, günlük hayatta stresten kaynaklı negatif enerjinin atılması için kullanılıyor" dedi. KARANLIKTA OTURARAK ODAYI DENEYİMLEDİLER UASTED Başkanı Mehmet Kanpolat da tesisin medikal turizmin yanında alternatif sağlık turizmi sunduğunu ifade etti.