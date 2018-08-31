Stromsgodset - Tromsö rakamlar

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Stromsgodset, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Tromsö takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:30. Stromsgodset 22 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Tromsö 26 puanda ve 10. sırada. Stromsgodset son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Tromsö son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 358. İddaa'da Stromsgodset kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Tromsö kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Stromsgodset önceki hafta Aalesund mücadelesinde 4-3 yenildi.

Tromsö ise Brann maçında 2-2 berabere kaldı.

Stromsgodset, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Stromsgodset, kendi sahasında 19 gol attı, 10 gol yedi.

Tromsö, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Tromsö, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.

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