Trabzonspor'la olan sözleşmesi bugün flaş bir şekilde karşılıklı anlaşma sonrası feshedilen Daniel Sturridge'in ayrılığının nedeni de ortaya çıktı! Temmuz 2019'da bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4'ü ertelenen 6 haftalık men cezası alan Sturridge'in bu cezasına itiraz edilmişti.

İngiltere Futbol Federasyonu, Daniel Sturridge'in bahis oynadığı gerekçesiyle 17 Haziran 2020'ye kadar futboldan men edildiğini ve cezanın FIFA üyesi olan tüm ülkelerde geçerli olacağını açıkladı. Sturridge'in daha önce 75 bin sterlin olan para cezası da iki katına çıkarılarak 150 bin sterline yükseltildi.

İngiliz yıldızın Trabzonspor'la olan sözleşmesinin feshedilmesinde bu cezanın yattığı öğrenildi. Temmuz 2019'da Sturridge'in İspanyol temsilcisi Sevilla'ya gideceği üzerine kardeşi Leon'un bahis oynadığı tespit edilmişti.