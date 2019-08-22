Daniel Sturridge transferinde Trabzonspor mutlu sona ulaştı. Trabzonspor, Daniel Sturridge ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşma sağladığını KAP'a bildirdi. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2019-2020 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret, 2020-2021 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret, Opsiyon dönemi olan 2021-2022 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret ödenecek. İngiliz yıldız futbolcu Sturridge'in futbol kariyeri.

DANIEL STURRIDGE KİMDİR?

Futbola Aston Villa altyapısından başladıktan sonra Manchester City'nin akademisine geçen, Manchester ekibiyle A Takıma yükselen ve profesyonel olan Sturridge, daha sonra Chelsea'ye transfer olmuştu. 29 yaşındaki golcü oyuncu, 2013 yılında ise Liverpool'un yolunu tutmuştu.

İsim: Daniel Andre Sturridge Doğum tarihi: 1 Eyl 1989 Doğduğu il: Birmingham Yaş: 29 Boyu: 1,80 m Uyruğu: Ingiltere Mevki: Forvet - Santrafor Ayak: sol ayak Oyuncu danışmanı: Octagon Güncel kulüp: Trabzonspor Takıma katılma tarihi: 21 Ağu 2019 Sözleşme bitiş tarihi:: 30.06.2021 Piyasa değeri 15 milyon Euro

Profesyonel kariyerinin tamamını ülkesi İngiltere'de geçiren Sturridge, bu süreçte Bolton, West Bromwich Albion gibi ekiplerde de kiralık olarak top koşturmuştu. Sturridge, ocak ayında muhtemel transferiyle ilgili kardeşine bilgi vererek bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 6 hafta men cezasına çarptırılmış, cezasının 4 haftası ise ertelenmişti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ İKİ KEZ KAZANDI!

Liverpool formasıyla 160 maça çıkan Sturridge, söz konusu bu karşılaşmalarda 67 gol attı. Sturridge, 2011-12 sezonunda Chelsea, geçen sezon ise Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşamıştı. İngiliz golcü, 2009-2010 yılında Chelsea ile bir de Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

İngiltere Milli Takımı formasını da birçok kategoride terleten yıldız futbolcu, İngiltere A Milli Takımı'nda ise 26 maçta görev aldı, 8 gol kaydetti.