Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Şu anda İran'a saldırı niyetimiz yok" | Dış Haberler

        "Şu anda İran'a saldırı niyetimiz yok"

        İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, şu anda İran'a yönelik bir saldırı niyeti taşımadıklarını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 22:31 Güncelleme: 21.11.2025 - 22:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Şu anda İran'a saldırı niyetimiz yok"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, haziranda geniş çaplı saldırılar düzenledikleri İran'a şu anda saldırmaya niyetleri olmadığını iddia etti.

        The Jerusalem Post gazetesine konuşan Bakan Saar, İran’a tekrar saldırı ihtimali, F-35’lerin Türkiye’ye transferi konusundaki tutumları ve Gazze Şeridi ile Batı Şeria'ya yürüttükleri saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Uydu görüntüleri ve istihbarat bilgilerinin İran’ın nükleer programını yeniden inşa etmeye çalıştığını gösterdiğini savunan Saar, İsrail'in "İran tehdidinin" ortadan kalkacağına ilişkin bir yanılsamaya kapılmadığını ancak şu anda İran'a saldırmayı planlamadıklarını öne sürdü.

        REKLAM

        Saar, “(İran) nükleer programını yeniden canlandırmak için harekete geçiyor ve şu anda bile bir dereceye kadar balistik füze üretebiliyor - ancak açıkça eskisi kadar büyük veya amaçladıkları ölçekte değil.” iddiasında bulundu.

        Saar, F-35'lerin Türkiye'ye verilmesi karşı olduklarını yineledi

        İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Jerusalem Post gazetesine, üst düzey ABD'li yetkililere Türkiye'ye F-35 transferine karşı çıktıklarını aktardıklarını belirterek, "Sanırım Amerikalı dostlarımız böyle bir anlaşmanın yaratacağı zorlukları anlıyor." ifadesini kullandı.

        Saar, İsrail ile diplomatik ilişkileri olmasına rağmen Türkiye ile ilişkilerin iyileşmesini öngörmediğini savunarak, "(Türkiye) Gazze'deki çokuluslu gücün bir parçası olmayacak. İsrail de tutumunu değiştirmeyecek." iddiasında bulundu.

        Gazze Şeridi’ne soykırıma varan saldırılarının ardından Batılı devletlerin Filistin Devleti’ni birer birer tanımasına da değinen Bakan Saar, "İngiltere, Kanada veya Fransa hükümetleri üzerindeki etkimiz yok denecek kadar az.” ifadelerini kullandı.

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) onaylanan ABD'nin Gazze tasarısında Filistin Devleti'nin önünü açacak ifadeler yer almasına rağmen Saar, "Filistin Devleti olmayacak." dedi.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dün akşam yayımlanan bir röportajında, ABD'nin F-35 savaş uçaklarını Türkiye'ye transfer edeceğine inanmadığını belirterek, "Mevcut olsa bile bunun çok uzak bir ihtimal olduğunu biliyorum." iddiasını dile getirmişti.

        Netanyahu, söz konusu Türkiye olduğu takdirde F-35 satışına ilişkin tutumlarını daha da sertleştireceklerini ileri sürmüştü.

        #israil
        #iran
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otel sahibi ve çalışan tutuklandı
        Otel sahibi ve çalışan tutuklandı
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        "Tarihimizdeki en zor anlardan birindeyiz"
        "Tarihimizdeki en zor anlardan birindeyiz"
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?