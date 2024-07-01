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        Haberler Gündem Güncel Su bastı, bahçeler zarar gördü, hayvanlar öldü | Son dakika haberleri

        Su bastı, bahçeler zarar gördü, hayvanlar öldü

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla yurdun kuzeyindeki iller kuvvetli sağanak yağışa karşı uyarılmış, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti. Kuvvetli yağış nedeniyle, bahçeler, hayvanlar zarar gördü, ev ve iş yerlerinde baskın yaşandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.07.2024 - 21:28 Güncelleme: 01.07.2024 - 22:24
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        BİNGÖL

        Bingöl'de etkili olan bölgesel kuvvetli sağanak ve dolu yağışı, ekili olan sebze ile meyve fidelerine zarar verdi.

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        100 dönümlük alanda ekim yapan çiftçi, bu yılki emeklerinin gittiğini söyledi.

        Bingöl'de iki gündür yer yer etkili olan sağanak yağış, bugün bölgesel olarak etkisini sürdürdü. Merkez Ekinyolu mahallesinde etkili olan bölgesel sağanak ve dolu yağışı, bahçelere zarar verdi.

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        Ekinyolu mahallesi kervansaray bölgesinde 100 dönümlük alana sebze ve meyve eken çiftçi Halim Akgök (72), bu yılki emeklerinin dolu yağışıyla beraber gittiğini söyledi.

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        Yarım asırdır bu işi yaparak geçimini yaptığını belirten çiftçi Akgök, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden zararıyla ilgili destek beklediğini aktardı.

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        Çiftçi Akgök, “Karpuz, kavun, domates, biber, salatalık hepsi vardı. 100 dönümden fazladır aslında benim ektiğim 100 dönüme yakındır. Dolu mahvetti. 1 saate yakın yağış vardı, dolu vardı. Sadece bu mevkilerde yağdı. Bence kökleri de gitti. Ben şuan da umudumu kestim Allah bilir, gitti bence. Bu yılki emeklerimiz belki de gitti ne yapalım Allah'ın emridir” dedi.

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        ARDAHAN

        Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Yeleçli köyü yaylasında yıldırım düşmesi sonucu 5 büyükbaş inek öldü.

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        Ardahan’da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmurla birlikte Göle ilçesinde art arda yıldırım düştü.

        Yeleçli köyü yaylasında merada otlayan büyükbaş sürüsüne isabet eden yıldırım nedeniyle 5 inek öldü.

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        DİYARBAKIR

        Diyarbakır'da sağanak yağış ve kuvvetli fırtına etkili oldu. Vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

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        Kentte yaz sıcakları etkisinin sürdürürken bir anda sağanak yağış ve kuvvetli fırtına etkisini gösterdi.

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        Trafikte seyir halinde olan sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

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        Caddeler kısa sürede yağışla doldu, ağaç dalları fırtına savruldu.

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        ORDU

        Ordu'nun Ünye ilçesinde sağanak nedeniyle bazı yollarda çökmeler meydana geldi.

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        İl genelinde aralıklı etkili olan yağış, Ünye ilçesinde hasara yol açtı.

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        Metrekareye 46 kilogram yağış düşen ilçedeki bazı yollarda bozulmalar ve çökmeler oldu.

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        Çamurlu Mahallesi Çiftekuyu Sokak'ta meydana gelen göçük nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

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        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Ünye Belediyesi ekipleri, yolun onarımı için çalışma başlattı.

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        ERZURUM

        Hava sıcaklığının gündüz 11 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte iki gündür aralıklarla sağanak etkili oluyor.

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        Öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle cadde, sokak ve kaldırımlarda su birikintileri oluştu.

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        Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina ve iş yerlerinin saçakları altında yağmurun dinmesini bekledi.

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        Bazı noktalarda ise sürücüler, oluşan su birikintileri nedeniyle hızlarını düşürüp dikkatli şekilde ilerledi.

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