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Galata Kulesi ile kliplendirildi

Dolapdere Big Gang; Meksika'nın popüler şarkılarından 'La Guapachosa'yı, Türk enstrümanlarıyla yeniden icra ederek, Su El Roman'ın seslendirmesiyle dünya müzik listelerine sundu. Şarkıya, Gökay Süngü yönetmeliğinde Galata Kulesi görüntüleri eşliğinde klip hazırlandı

Galata Kulesi ile kliplendirildi
HABERTURK.COM

Popüler dünya müziklerini yerel enstrümanlarla yeniden icra ederek tanınan ‘Dolapdere Big Gang’; Meksika’nın en popüler şarkılarından biri olan, Meksikalı şarkıcı Roxana Río'nun bestelediği 'La Guapachosa' şarkısını Türk sazlarıyla, alaturka tarzda icra etti. Şarkı, Galata Kulesi görselleriyle kliplendirilerek The Soul Production etiketiyle dünya listelerindeki yerini aldı.

TÜRK VE DOĞU ENSRÜMANLARINI DÜNYA STARLARIYLA TANITIYORLAR

Türk ve doğu enstrümanlarını dünyaya tanıtmayı ilke edinen Dolapdere Big Gang, bu amaçla 2022 yılı Ekim ayında Yedikule’de Gipsy Kings ile konser vermişti. Grup, Meksika'nın popüler şarkısı olan 'La Guapachosa' dünya listelerine sunarak hedefini daha yukarıya taşımayı planlıyor.

"DÜNYANIN ÇEŞİTLİ ÜLKELERİNDE TÜRK VE DOĞU SAZLARIYLA 250 KONSER VERDİK"

Grubun yapımcısı ve müzik direktörü Gökay Süngü, üstlendikleri bu misyonu ve hedeflerini şöyle aktardı:

İlk albümümüz ‘Local Strangers’ı 2006'da çıkararak, doğu ve batı müziklerini birleştirmemiz sebebiyle, müzik otoritelerince milenyumun ilk 20 yıllık diliminin en dikkat çekici projelerinden gösterilmiştik. Türk enstrümanlarıyla, Dünya müziğinin en popüler pop ve rock eserlerini Türk müziği formunda düzenleyen ve icra eden ilk Türk müzik topluluğu özelliğini taşıyoruz. Bu süreçte bir milyona yakın albüm satışı gerçekleştirdik. İlk albümden sonra ‘Just Feel’, ‘Art-Ist’ ve ‘Dolapdere Big Gang Remixleri‘ adlı üç albümü daha yaptık. Dünyada 250’nin üzerinde konser verdik. 2008’de 'WOMEX' (World Music Expo) gibi müzik adına yapılan en önemli etkinliklerden biri olan Babel Med Müzik Festivali’ne (Fransa) katıldık ve aynı yıl Almanya’da Bonn Bienali’nde ana grup olarak yer aldık. 2009’da Güney Afrika’da Dünya Turizm Konferansı’na, 2011’de Güney Kore’de Fuar Konferansı’na ve Avustralya, İtalya, İspanya, Fas, Dubai, Yunanistan, Bulgaristan ve Azerbeycan‘a gittik. Avustralya’dan Amerika’ya birçok hayran kitlesine ulaştık. Türk / Doğu enstrümanlarının ve kültürünün yurtdışında tanıtılması adına önderlik etme misyonumuza şimdi yeni projeler ekliyoruz.

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