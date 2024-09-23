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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Şu Gurbetlik Zor Zanaat Zor: Duvarlar Üzerine' söyleşisi Arter'de

        'Şu Gurbetlik Zor Zanaat Zor: Duvarlar Üzerine' söyleşisi Arter'de

        60. Uluslararası Venedik Bienali'nde Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı Ödülü aldıktan sonra ilk kez Türkiye'ye gelen Nil Yalter, "Şu Gurbetlik Zor Zanaat Zor: Duvarlar Üzerine" başlıklı söyleşiyle 26 Eylül Perşembe günü Arter'de izleyicilerle buluşuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 00:12 Güncelleme: 23.09.2024 - 00:12
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        'Şu Gurbetlik Zor Zanaat Zor' Arter'de
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        60. Uluslararası Venedik Bienali’nde Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı Ödülü aldıktan sonra ilk kez Türkiye’ye gelen Nil Yalter, “Şu Gurbetlik Zor Zanaat Zor: Duvarlar Üzerine” başlıklı bir söyleşi için Arter’de izleyicilerle buluşacak. Söyleşi, 26 Eylül 2024 Perşembe akşamı saat 19:00’da Sevgi Gönül Oditoryumu’nda gerçekleşecek.

        Nil Yalter
        Nil Yalter

        Yalter’in, 2016 yılında Arter’de gerçekleşen Kayıt Dışı başlıklı retrospektif sergisinin küratörü ve Exile is a Hard Job: Walls (Şu Gurbetlik Zor Zanaat Zor: Duvarlar) kitabının editörü Eda Berkmen ile birlikte gerçekleştireceği etkinlikte, sanatçının Venedik Bienali’nde sergilenen Şu Gurbetlik Zor Zanaat Zor serisi ele alınacak.

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        Eda Berkmen
        Eda Berkmen

        1977’den beri dönüşerek devam eden ve göçmen işçileri odağına alan bu seri, 2012’den itibaren dünyanın farklı şehirlerinde kamusal alan müdahaleleriyle gerçekleştirildi. Etkinlik aynı zamanda Duvarlar’ın kapsamlı bir arşivini oluşturan aynı isimli kitabın üretim süreçlerini de ele alacak. Katılımcıların sorularına da alan tanıyan konuşmada, Arter Koleksiyonu’nda yer alan ve 60. Uluslararası Venedik Bienali’nde sergilenen Topak Ev (1973) başlıklı eserin yolculuğuna da değinilecek.

        Arter, Pazartesi hariç her gün açık olan Arter, Salı-Pazar günleri 11:00-19:00, Perşembe günleri ise 11:00-20:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

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        #nil yalter
        #Venedik Bienali
        #Eda Berkmen
        #müze
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