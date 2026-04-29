        Litrelerce su içmenize rağmen hâlâ susuz mu hissediyorsunuz? İşte bunun nedenleri

        Su içtikten sonra hâlâ susuz hissetmek birçok kişinin zaman zaman yaşadığı yaygın bir durum. İlk bakışta bunun nedeni "yeterince su içmemek" gibi görünse de uzmanlara göre susuzluk hissi yalnızca mideye giren su miktarıyla açıklanmıyor.

        Giriş: 29 Nisan 2026 - 09:30 Güncelleme:
        1

        Beynin "susuzluk kapatma" sistemi gecikmeli çalışır

        Susuzluk hissi, su mideye ulaştığı anda kapanan basit bir mekanizma değildir. Beyin; ağız, boğaz, mide ve kandaki sıvı yoğunluğundan gelen sinyalleri birlikte değerlendirerek "yeterince su alındı" kararını verir. Bu sürecin tamamlanması birkaç dakika sürebilir. Bu yüzden özellikle çok susamışken peş peşe su içen kişiler, fizyolojik olarak yeterli sıvı almış olsalar bile kısa süre daha susuz hissedebilir.

        2

        Ağız kuruluğu susuzlukla karıştırılıyor olabilir

        Bazı durumlarda sorun vücudun susuz kalması değil, ağız ve boğazın kuru hissetmesidir. Tükürük azalması veya mukozanın kuruması, beyinde susuzluk hissine çok benzeyen bir algı yaratabilir. Özellikle klima altında bulunmak, ağızdan nefes almak, uzun süre konuşmak ya da kahve tüketmek sonrası kişi aslında hidrasyon problemi yaşamadan da "su yetmedi" hissine kapılabilir. Bu durumda hissedilen şey gerçek susuzluk değil, kuruluk kaynaklı yalancı susuzluktur.

        3

        Vücudun sıvı ve elektrolit dengesi henüz normale dönmemiş olabilir

        Susuzluk hissi yalnızca içilen su miktarına bağlı değildir; vücut aynı zamanda kandaki sıvı, tuz ve mineral dengesini de takip eder. Uzmanlara göre beyin, bu denge henüz normale dönmediğinde susuzluk sinyalini sürdürmeye devam edebilir. Bu nedenle özellikle tuzlu yemek sonrası, yoğun terleme, spor veya sıcak havaya bağlı sıvı kaybı sonrasında su içilmiş olsa bile susuzluk hissi hemen geçmeyebilir. Çünkü vücut yalnızca mideye su girmesini değil, iç sıvı dengesinin yeniden kurulmasını bekler.

        4

        Psikolojik ve alışkanlıksal beklenti de rol oynayabilir

        Bazı kişiler susuzluk hissini yalnızca fiziksel ihtiyaç olarak değil, davranışsal bir alışkanlık olarak da yaşar. Özellikle gün içinde sürekli su yudumlayan kişilerde, ağız boş kaldığında ya da boğaz kuru hissettiğinde otomatik olarak "susadım" algısı oluşabilir. Bu durum gerçek fizyolojik susuzluktan ziyade öğrenilmiş bir beden sinyali olabilir.

        5

        Çok soğuk ya da çok sıcak su içmek algıyı etkileyebilir

        Bazı araştırmalar, içeceğin sıcaklığının ağız ve boğazdaki duyusal reseptörleri etkileyerek susuzluk hissinin nasıl algılandığını değiştirebildiğini gösteriyor. Özellikle soğuk su, birçok kişide daha ferahlatıcı ve "susuzluğu giderici" hissedilse de bu etki kısmen duyusaldır; fizyolojik hidrasyonla birebir aynı şey değildir.

        6

        Ne zaman normal, ne zaman doktora görünmeli?

        Uzmanlara göre su içtikten sonra susuzluk hissinin kısa süre devam etmesi çoğu zaman normal kabul edilir. Ancak bu his sürekli hale geliyor, gün boyu tekrar ediyor veya kişi ne kadar su içerse içsin rahatlama yaşamıyorsa altta yatan başka bir neden araştırılmalıdır. 

        7

        Bu semptomlara dikkat

        Özellikle aşırı susuzluk hissine sık idrara çıkma, halsizlik, açıklanamayan kilo kaybı ya da gece uykudan uyandıran susama eşlik ediyorsa bu durum diyabet gibi metabolik sorunların belirtisi olabilir. Uzmanlar, birkaç gün boyunca yeterli sıvı alımına rağmen susuzluk hissi geçmiyorsa tıbbi değerlendirme öneriyor.

        8

        Hangi içecekler susuzluğu beklenen kadar gidermeyebilir?

        Her sıvı aynı hidrasyon etkisini yaratmaz. Çok şekerli içecekler bazı kişilerde kısa süreli ferahlık sağlasa da yüksek şeker içeriği nedeniyle susuzluk hissinin devam etmesine katkıda bulunabilir. 

        9

        Benzer şekilde yüksek miktarda kafein içeren enerji içecekleri veya yoğun kahve tüketimi de bazı kişilerde ağız kuruluğunu artırarak "yeterince su içmedim" hissi yaratabilir. Ancak uzmanlar, makul miktarda kafeinli içeceklerin çoğu insanda belirgin dehidrasyona yol açmadığını; esas farkın duyusal ve bireysel toleransa bağlı olduğunu belirtiyor.

        10

        Uzmanlara göre su içmenin daha etkili yolları

        Uzmanlar, susuzluk hissini gidermek için yalnızca ne kadar su içildiğinin değil, suyun nasıl tüketildiğinin de önemli olduğunu belirtiyor. Çok susandığında büyük miktarda suyu bir anda içmek yerine gün içine yayarak ve aralıklı şekilde tüketmek, vücudun sıvıyı daha dengeli işlemesine yardımcı olabilir. Özellikle yoğun egzersiz veya sıcak havalarda yalnızca susamayı beklemek yerine düzenli aralıklarla sıvı almak öneriliyor.

        11

        Sıvı ihtiyacı kişiden kişiye değişiyor

        Terlemeyle ciddi sıvı kaybı yaşanan durumlarda yalnızca su değil, elektrolit dengesini destekleyen besinlerin de önemli olduğu vurgulanıyor. Uzmanlar ayrıca günlük su ihtiyacının sabit olmadığını; yaş, aktivite düzeyi, hava sıcaklığı ve genel sağlık durumuna göre değişebildiğini belirtiyor. Bu nedenle yeterli sıvı alımını değerlendirirken susuzluk hissiyle birlikte idrar renginin de önemli bir gösterge olarak takip edilebileceği ifade ediliyor.

        Haber kaynak: National Library of Medicine, Harvard T.H. Chan School of Public Health, Mayo Clinic, Cleveland Clinic

        Fotoğraf: ShutterStock

        Haberin kapak görseli yapay zekâ ile oluşturulmuştur

