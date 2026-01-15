Habertürk
        Su içmeyen vücutta neler olur? Hastalıklar bir bir kapıda

        Vücudun yüzde 60'ı sudan oluşurken, yeterli sıvı alınmadığında organlar işlevini yerine getirmekte zorlanıyor. Sindirim sorunlarından eklem ağrılarına kadar pek çok problem susuzlukla başlıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 10:30 Güncelleme: 15.01.2026 - 10:30
        Su içmeyi unutanlar dikkat!
        Siz de ancak susadığınızı hissettiğinizde su içenlerden misiniz? Hatta bazen gün boyu su içmeyi tamamen unutup günü böyle mi kapatıyorsunuz? Oysa vücudumuzun yaklaşık yüzde 60’ı sudan oluşur ve hayati organların sağlıklı çalışabilmesi için suya sürekli ihtiyaç vardır. Terleme, idrar ve hatta nefes alıp verme sırasında bile vücut su kaybeder. Bu kaybın yerine konmaması, zamanla ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

        Kendi sağlıklı atıştırmalığınızı hazırlayın
        Kendi sağlıklı atıştırmalığınızı hazırlayın
        Hazımsızlığa bu besinlerle son verin!
        Hazımsızlığa bu besinlerle son verin!

        Herkesin günlük su ihtiyacı; kilosuna, yaşam tarzına ve fiziksel hareketliliğine göre değişir. Genel bir kural olarak kilo başına 30–40 ml su tüketilmesi önerilir. Yetersiz su tüketimi böbreklerden cilde, beyin fonksiyonlarından sindirime kadar pek çok sistemi olumsuz etkiler. Hiç su içilmemesi ise hayati risk taşır.

        1. TANSİYON YÜKSELİR

        Kanın yaklaşık yüzde 90’ı sudan oluşur. Yeterli su içmek, kan hacmini koruyarak kan basıncının dengede kalmasına yardımcı olur. Su tüketimi azaldığında kan yoğunlaşır ve bu durum tansiyonun yükselmesine neden olabilir.

        2. BİLİŞSEL İŞLEVLERDE BOZULMA

        Beynin yaklaşık yüzde 75’i sudan oluşur. Hafif susuzluk bile dikkat dağınıklığına, konsantrasyon kaybına ve kısa süreli hafızada zayıflamaya yol açabilir. El–göz koordinasyonu bozulabilir; bu da özellikle dikkat gerektiren işlerde risk oluşturur.

        3. ASTIM ATAKLARINA KARŞI KORUYUCUDUR

        Yetersiz su tüketildiğinde vücut, hava yollarındaki nemi korumak için solunum yollarını daraltabilir. Bu durum astım ve alerji belirtilerini şiddetlendirebilir. Ayrıca enfeksiyonlarda, yüksek ateş ve ishal gibi durumlarda su tüketimi hayati önem taşır.

        4. KRAMPLARA NEDEN OLABİLİR

        Terleme sırasında sadece su değil, aynı zamanda tuz ve mineraller de kaybedilir. Bu kayıplar yerine konmazsa kaslara giden kan akışı azalır ve kas krampları ile kasılmalar ortaya çıkabilir. Ayrıca vücut ısısının dengelenmesi zorlaşır.

        5. MİDEYİ EKŞİTİR

        Sindirim sisteminin sağlıklı çalışabilmesi için yeterli su şarttır. Az su tüketimi kabızlık ve sindirim problemlerine yol açabilir. Mide asidinin artmasıyla mide ekşimesi görülebilir ve uzun vadede ülser riskini artırabilir.

        6. BÖBREK TAŞINA ZEMİN HAZIRLAR

        Böbrekler, zararlı atıkları idrar yoluyla vücuttan atabilmek için suya ihtiyaç duyar. Yetersiz sıvı alımında idrar akışı yavaşlar; bu da idrar yolu enfeksiyonlarına ve böbrek taşlarına davetiye çıkarır. Uzun süreli susuzluk böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebilir.

        7. ERKEN YAŞLANMA

        Cildimizin yaklaşık yüzde 30’u sudan oluşur. Su, cildin nem dengesini korur, hücrelerin yenilenmesini destekler ve elastikiyeti artırır. Yetersiz su tüketimi ciltte kuruluk, kırışıklık ve erken yaşlanma belirtilerine neden olabilir.

        8. EKLEM AĞRILARI

        Eklemler ve omurga disklerindeki kıkırdak dokunun yaklaşık yüzde 80’i sudur. Yeterli su tüketimi, eklemlerin daha rahat hareket etmesini sağlar ve sürtünmeyi azaltır. Susuzluk ise zamanla dejenerasyona ve ağrılı eklem sorunlarına yol açabilir.

        9. MİGREN ATAKLARINI UZATABİLİR

        Susuzluk, baş ağrısının önemli nedenlerinden biridir. Bazı çalışmalar, yetersiz su tüketiminin migren ataklarının süresini uzattığını göstermektedir. Gün içinde sık sık baş ağrısı yaşıyorsanız, bunun nedeni fark etmeden az su içiyor olmanız olabilir.

        SU TÜKETİMİNİ ARTIRMAK İÇİN ÖNERİLER

        - Sabah uyanır uyanmaz 1 bardak su için.

        - Masanızda her zaman, tercihen cam bir şişede su bulundurun.

        - Su içmenizi hatırlatacak küçük notlar kullanın.

        - Gece yatmadan önce 1 bardak su içmeyi alışkanlık haline getirin.

        - Çantanızda mutlaka küçük bir su şişesi taşıyın.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        Bartın'ın heyelan; 16 evin duvarlarında çatlaklar oluştu

        Bartın'da merkeze bağlı Aşağıdere köyünde kar sularının erimesiyle meydana gelen heyelanda 16 evin duvarlarında ve kolonlarında çatlaklar oluştu. AFAD ekipleri köyde inceleme başlattı. (DHA)

