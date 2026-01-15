Su içmeyen vücutta neler olur? Hastalıklar bir bir kapıda

Siz de ancak susadığınızı hissettiğinizde su içenlerden misiniz? Hatta bazen gün boyu su içmeyi tamamen unutup günü böyle mi kapatıyorsunuz? Oysa vücudumuzun yaklaşık yüzde 60’ı sudan oluşur ve hayati organların sağlıklı çalışabilmesi için suya sürekli ihtiyaç vardır. Terleme, idrar ve hatta nefes alıp verme sırasında bile vücut su kaybeder. Bu kaybın yerine konmaması, zamanla ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Herkesin günlük su ihtiyacı; kilosuna, yaşam tarzına ve fiziksel hareketliliğine göre değişir. Genel bir kural olarak kilo başına 30–40 ml su tüketilmesi önerilir. Yetersiz su tüketimi böbreklerden cilde, beyin fonksiyonlarından sindirime kadar pek çok sistemi olumsuz etkiler. Hiç su içilmemesi ise hayati risk taşır.

1. TANSİYON YÜKSELİR

Kanın yaklaşık yüzde 90’ı sudan oluşur. Yeterli su içmek, kan hacmini koruyarak kan basıncının dengede kalmasına yardımcı olur. Su tüketimi azaldığında kan yoğunlaşır ve bu durum tansiyonun yükselmesine neden olabilir.

2. BİLİŞSEL İŞLEVLERDE BOZULMA

Beynin yaklaşık yüzde 75’i sudan oluşur. Hafif susuzluk bile dikkat dağınıklığına, konsantrasyon kaybına ve kısa süreli hafızada zayıflamaya yol açabilir. El–göz koordinasyonu bozulabilir; bu da özellikle dikkat gerektiren işlerde risk oluşturur.

3. ASTIM ATAKLARINA KARŞI KORUYUCUDUR Yetersiz su tüketildiğinde vücut, hava yollarındaki nemi korumak için solunum yollarını daraltabilir. Bu durum astım ve alerji belirtilerini şiddetlendirebilir. Ayrıca enfeksiyonlarda, yüksek ateş ve ishal gibi durumlarda su tüketimi hayati önem taşır. 4. KRAMPLARA NEDEN OLABİLİR Terleme sırasında sadece su değil, aynı zamanda tuz ve mineraller de kaybedilir. Bu kayıplar yerine konmazsa kaslara giden kan akışı azalır ve kas krampları ile kasılmalar ortaya çıkabilir. Ayrıca vücut ısısının dengelenmesi zorlaşır. 5. MİDEYİ EKŞİTİR Sindirim sisteminin sağlıklı çalışabilmesi için yeterli su şarttır. Az su tüketimi kabızlık ve sindirim problemlerine yol açabilir. Mide asidinin artmasıyla mide ekşimesi görülebilir ve uzun vadede ülser riskini artırabilir. 6. BÖBREK TAŞINA ZEMİN HAZIRLAR Böbrekler, zararlı atıkları idrar yoluyla vücuttan atabilmek için suya ihtiyaç duyar. Yetersiz sıvı alımında idrar akışı yavaşlar; bu da idrar yolu enfeksiyonlarına ve böbrek taşlarına davetiye çıkarır. Uzun süreli susuzluk böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebilir. 7. ERKEN YAŞLANMA Cildimizin yaklaşık yüzde 30'u sudan oluşur. Su, cildin nem dengesini korur, hücrelerin yenilenmesini destekler ve elastikiyeti artırır. Yetersiz su tüketimi ciltte kuruluk, kırışıklık ve erken yaşlanma belirtilerine neden olabilir.