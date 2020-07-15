Eski zamanlarda bu su kaçağını anlamak mümkün olsa da yerini tespit etmek pek mümkün değildi. Sadece uzmanlar eve gelip kırarak su kaçağını tespit ediyordu. Fakat günümüz teknoloji çağı olduğu için artık kırma işlemi yapılmadan da su kaçağını tespit etmek mümkün hale geldi. Şimdi sizlere su kaçağı nasıl tespit edilir. Bu konuyu anlatacağız. O halde okumaya devam ediniz.

Su kaçağı nasıl tespit edilir?

Su kaçağını tespit etmenin birçok yolu olmaktadır. Şimdi sizlere bu konudan bahsedip sizleri aydınlatacağız. İşte su kaçağı nasıl tespit edilir sorusunun cevabını aşağıdaki gibidir

Su faturanız normalden çok daha yüksek geliyor ise su kaçağı olabilmektedir

Evinizin duvarlarında kabarma meydana gelir ise evinizde su kaçağı olabilmektedir.

Evde su kullanmadığınız halde su saati çalışıyor ise bu su kaçağı olduğunu gösterir

Kombinin su eksiltmesi var ise bu evinizde su kaçağı olduğunun da bir göstergesidir

Su kaçağı neden olur?

Su kaçağı neden olur konusu birçok kişi tarafından merak edilen bir konudur. Su kaçağının olması için birçok neden olabilir. Fakat en önemli ve karşımıza çıkan neden tesisatların eskimesinden kaynaklanmaktadır. Eğer su tesisatında yıpranma ve eskime söz konusu ise su kaçağı meydana gelir.

Su kaçağının yer tespiti nasıl yapılır?

Evinizde su kaçağı olduğunu öğrendiniz fakat nereden su kaçırdığını bilmiyor musunuz? Su kaçağının yer tespiti nasıl yapılır? Hemen sizlere bu konuyu açıklayacağız. Su kaçağı yerinin tespitini asla kendiniz yapamazsınız. Bu sebeple bir uzmana danışmalısınız. Onlar son teknoloji ile gelip kırmadan su kaçağının yerinin tespit edilmesini sağlayacaklardır.