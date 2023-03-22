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Su tankeriyle çarpışan otomobildeki çift hayatını kaybetti

Bolu'da meydana gelen kazada otomobilin sürücüsü 57 yaşındaki Ali Ceyhan ile yanında bulunan 52 yaşındaki eşi Fatma Ceyhan hayatını kaybetti.

Su tankeriyle çarpışan otomobildeki çift hayatını kaybetti
DHA

Bolu'da su tankeri ile çarpışan otomobilin sürücüsü Ali Ceyhan (57) ile yanında bulunan eşi Fatma Ceyhan (52) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Bolu- Mudurnu kara yolunun Çepni köyü mevkinde meydana geldi. Mudurnu´dan Bolu istikametine giden Ali Ceyhan idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Mehdi Atalay yönetimindeki su tankeri ile çarpıştı. Kazada Ali Ceyhan ve yanında bulunan eşi Fatma Ceyhan hayatını kaybetti.

Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan çiftin cansız bedenleri Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Tanker sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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