Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale
ABONE OL

Suat Arıkan: 'Leyla Gencer son divalardan biriydi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü, aynı zamanda sanat yönetmeni Suat Arıkan, opera sanatına unutulmaz katkılar sunan Gencer'in sanat hayatını ve başarılarını anlattı

Suat Arıkan: 'Leyla Gencer son divalardan biriydi
AA

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Suat Arıkan, Leyla Gencer'in sıra dışı bir kişiliğe sahip olduğunu, bu yüzden da ona diva denildiğini belirterek, "Herkes iyi şarkı söyleyebilir, çok başarılı sanatçı olabilir ama diva olmak farklı bir kavram. Leyla Gencer son divalardan biriydi" dedi.

Suat Arıkan, sanatçının müthiş bir karizmasının olduğunu da dile getirerek, "Sahneye çıktığında, herhangi bir ortama girdiğinde bütün gözler ona çevrilirdi. Bir merkez olurdu. Ben bunu İtalya'da jüri üyesi olarak katıldığım bir yarışmanın sonundaki konserde gördüm. Seyircilerle birlikte salona girdiğinde, birden bütün salon alkışlamaya başladı. Normal, sıradan bir izleyici olarak gelmişti oraya. İçeriye girdiğinde salondaki bütün insanlar onu ayakta alkışladı. Farklı bir aurası vardı" ifadelerini kullandı.

Yaşı nedeniyle Gencer'i bir temsilde canlı olarak izleyemediğine işaret eden Arıkan, şunları kaydetti: Tabii konser kayıtlarında, filmlerde onu seyrettim. Örneğin 1974'te henüz lisedeydim. Konservatuvara yeni girmek üzereyken TRT 1, canlı olarak onun Verona Arenası'nda söylediği 'Aida'yı yayınladı. Siyah beyaz bir yayında. İlk kez onu orada gördüm. Çok etkilendim. Ardından Atatürk Kültür Merkezi'ne seminerler vermeye geldi. Donizetti, Bellini, Rossini ve bel kanto seminerleri. Ardından da Verdi seminerleri verdi. Hepsini de hatırlıyorum. Çok güzel anılarım birikmiş. O seminerlere ben de şarkıcı olarak katıldım ve onunla yoğun çalışma fırsatı yakaladım.

Suat Arıkan, uzun yıllar boyunca Leyla Gencer ile sürekli görüştüklerini ve İstanbul'a gelmesiyle ilgili program yapmak üzere telefonda konuştuklarını vurgulayarak, "Ne yazık ki en son görüşmemizde, 'Ben artık çok hastayım Suatcım, gelemem.' dedi. Ben de 'Hocam, helikopterle gelir sizi alırız.' demiştim. Bu konuşmamızdan bir hafta sonra, onu kaybettiğimiz haberini aldım. O akşam, onun 1974'te seyrettiğim Aida'sına ait bir fotoğraftan karakalem resmini yaptım. Ardından da sabahın köründe uçağa atlayıp evine gittim. Evinde sabah çok erken kimse yoktu. Bir yardımcısı vardı. Bana kapıyı açtı. Leyla Gencer'le orada bir buçuk saat, yatağının başında baş başa kaldım. Resimlerini yaptım" diye konuştu.

Leyla Gencer'in kendisi için özel olduğunu sözlerine ekleyen Suat Arıkan, "Onunla 'Sen benim manevi oğlumsun.' dediği için, ayrı bir sıcaklık, ayrı bir duygusal bağım vardı. Bana doğrusu çok şey öğretti." değerlendirmesinde bulundu. Arıkan, sanatçının cenaze töreninin çok kalabalık olduğuna dikkati çekerek, Mirella Freni ve Renato Bruzon gibi dönemin önemli sanatçılarının törene geldiğini, vasiyeti üzerine de küllerinin İstanbul Boğazına döküldüğünü aktardı.

Usta sanatçının yerinin doldurulmasının mümkün olmayacağının altını çizen Arıkan, şunları söyledi: O, kendi döneminde Renata Tebaldi'le Maria Callas'la aynı kuşaktan. Leyla Gencer, oynanmayan Giuseppe Donizetti'nin, Vincenzo Bellini'nin operalarını küflü sandıklardan çıkartarak temsillerini yaptı. Bunların daha sonra temsilini Maria Callas oynadı ve kayıtlarda maalesef kendisi yer almadı. Leyla Gencer'in hiçbir stüdyo kaydı, gerçek bir profesyonel kaydı yok. Hepsi korsan ya da kötü koşullarda çekilmiş filmler. Bugün plaklarını dinlediğimizde yurt dışında da şahit oldum, şu anda star olan birçok başarılı sanatçı, Leyla Gencer'in Tragedya'sını, Macbeth'ini, Don Carlos'unu dinleyerek bir yere varmaya çalışıyor.

Suat Arıkan, Leyla Gencer'in seminerlerde verdiği notlara da değinerek, "Bize, operada, müzikte söylediğimiz kelimelerin altında yatan fikri, duyguyu çok araştırmamızı önerirdi. Yani sadece şarkıcılıkla ilgili değil, oyunculukla da ilgili çok önemli mesajlar verdi. Bu da opera sanatçısı için çok önemli bir şey. Çünkü biz sadece plak dolduran, ses kaydı yapan bir meslek değiliz. Tiyatronun da içerisinde olduğu bir sanat dalı opera. Bize göstermiş olduğu şeylerden bana göre en çok ciddiye alınması gereken ve bize kazandırdığı ilke, rolün içine girmek ve tiyatrosunu ortaya çıkarmaktı. Aynı zamanda bel kantonun ne olduğunu bize anlattı, teknik detaylarını öğretti." dedi.

Leyla Gencer, hakkında bugüne kadar birçok film yapıldığına, aynı zamanda kitap ve tezler yazıldığını vurgulayan Suat Arıkan, Gencer adına bir vakıf kurulması gerektiğinin altını çizdi. Arıkan, usta sanatçı adına daha önce yapılan, "Leyla Gencer Şan Yarışması"na da değinerek, "Çok önemli bir yarışmaydı. Her sene yapılmaktan vazgeçilip, iki yılda bir yapılmaya başlandı. Şimdi o da kaldırıldı. Aslında bu yarışma, dünya çapında isimleri çıkartan çok prestijli bir yarışmaydı. En azından bu yarışmayı sürdürmek için kolları sıvamamız gerekir" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Müjde Ar: Biz çok parasızlık çektik
KÜLTÜR-SANAT 'Çok parasızlık çektik'
'Avatar'ın tanıtım filmi yayınlandı
KÜLTÜR-SANAT 13 yıl sonra yeni 'Avatar'
'Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında' büyük ilgi gördü
KÜLTÜR-SANAT Büyük ilgi gördü
Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresine rekor fiyat
KÜLTÜR-SANAT Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresine rekor fiyat
Genç seyyahlar İstanbul'u anlatacak
KÜLTÜR-SANAT Genç seyyahlar İstanbul'u anlatacak
Leyla Gencer vefatının 14'üncü yılında anılıyor
KÜLTÜR-SANAT 14'üncü yılında anılıyor
Son dakika: Milyar dolarlık efsane tek kalemde silindi
KÜLTÜR-SANAT Tek kalemde silindi
Son dakika: Anneler üzerine 20 unutulmaz film  
KÜLTÜR-SANAT Anneler üzerine 20 unutulmaz film
Avrupa Müze Ödül Töreni Estonya’da yapıldı
KÜLTÜR-SANAT Sınırları aştı
İstanbul'da Bregoviç rüzgarı
KÜLTÜR-SANAT İstanbul'da Bregoviç rüzgarı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.