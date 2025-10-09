Habertürk
        Haberler Spor Diğer Jimnastik Suat Çelen: Milli takıma girmek çok zor - Diğer Haberleri

        Suat Çelen: Milli takıma girmek çok zor

        Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı (TCF) Suat Çelen, düzenlenen özel bir organizasyonda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çelen, "Milli takıma girmek çok zor" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 14:59 Güncelleme: 09.10.2025 - 14:59
        "Milli takıma girmek çok zor"
        Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 19-25 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası öncesi TCF Kamp Eğitim Merkezi'nde yapılan buluşmada Çelen'in yanı sıra milli sporcular da yer aldı.

        Organizasyonda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çelen, geçmişte birçok uluslararası turnuvada madalya aldıklarını belirterek, "Önümüzde bir Dünya Şampiyonası var. İlk kez göreve geldiğimde 'Benim hayallerim, sporcu ve antrenörlerimin gerçekleri olsun' demiştim.

        Bugün hayallerimizi gerçekleştirmemizin mutluluğu içerisindeyiz. Hayallerimiz de devam ediyor. Türk cimnastiğinin Olimpiyat Oyunları'nda bir altın madalyası eksik. O madalyayı da inşallah hep birlikte alacağız." ifadelerini kullandı.

        "MİLLİ TAKIMA GİRMEK ÇOK ZOR"

        Şampiyonalar için takım oluşturmanın çok zor olduğunu aktaran Çelen, şunları kaydetti:

        "Türk cimnastikçilerini bir araya getirirken takımı seçmekte zorlanıyoruz. Milli takıma girmek çok zor. Takıma giren her sporcumuzun Avrupa ve dünya düzeyinde madalya alma ve finale kalma şansı var. Sporcularımız, bu yüzden çok ciddi bir mücadele veriyor. Kadromuz hem genç hem de tecrübeli sporculardan oluşuyor. Onlara sonuna kadar güveniyoruz. Dünya Şampiyonası'nda Nazlı Savranbaşı, kadınlarda takım kaptanımız olacak. Ayrıca Bilge Tarhan, Bengisu Yıldız ve Ceren Biner de şampiyonanın kadınlar kategorisinde yarışacak. Erkeklerde ise takım kaptanımız Ferhat Arıcan olacak. Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer, Emirhan Kartın ve Altan Doğan da turnuvanın erkekler kategorisinde mücadele edecek. İlk hedefimiz, sporcularımızın finale kalmasıdır. İsimlerini ilk defa duyduğunuz sporcular olabilir. Bu isimlerin Dünya Kupası'nda finalleri ve madalyaları var. Ben inanıyorum ki bu takım 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda çok ciddi bir başarı gösterecek."

        Çelen, Türk cimnastikçilerinin her turnuvada madalya alması gerektiğini vurgulayarak, "Biz, artık Dünya Şampiyonası'na gitmeyi başardığımız için övünmüyoruz. Orada madalya almalıyız. Umutluyuz ve sporcularımıza güveniyoruz." dedi.

        FERHAT ARICAN: TAKIM OLARAK HAZIRIZ

        Milli sporcu Ferhat Arıcan, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na çok az bir zaman kaldığının dile getirerek, "Pazartesi günü yola çıkacağız. Takım olarak hazırız. Çok iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Bu şampiyonada bireysel olarak yarışacağız. Takım hedefi olan bir organizasyon olmayacak. Biz, yine de her zaman takım halinde çalışıyoruz. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na takım olarak kota almıştık. 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na da kota almak istiyoruz. Bireysel hedefim de koleksiyonumda eksik olan madalyaları tamamlamak. Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmak istiyorum. Ayrıca dünya ve Avrupa şampiyonluğunu hedefliyorum." diye konuştu.

        Milli cimnastikçi Nazlı Savranbaşı da şampiyona için kamp sürecinin başladığını kaydederek, "Dünya Şampiyonası öncesi son hazırlıklarımızı teknik ekibimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Hepimiz çok heyecanlı ve gururluyuz. Yılın başından beri bu süreç için çalışıyoruz. Yeni kadromuzla beraber güzel ilerliyoruz. Bu sene uluslararası organizasyonlarda finale kalma başarısı gösterdik. Emin adımlarla devam ediyoruz. Dünya Şampiyonası'nda hedefimiz finallere kalmak." değerlendirmesinde bulundu.

