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Türk çizgi roman tarihinin en önemli karakterlerinden, 1960'lar ve 1970'lere damga vuran iki kahraman Karaoğlan ve Kara Murat'ın çizerleri Suat Yalaz ile Abdullah Turhan 2 Mart Pazartesi günü birkaç saat arayla hayatını kaybetti.

SALAZ, ÇARŞAMBA GÜNÜ DEFNEDİLECEK

İlk kez 1 Nisan 1963'te yayımlanmaya başlayan ve Türk çizgi roman tarihinin en uzun soluklu çalışmalarından biri olan "Karaoğlan"ın yazarı, senarist, yönetmen ve çizer Suat Yalaz'ın ölümünü usta çizerin yeğeni Cüneyt Yalaz duyurdu.

Defalarca beyazperdeye aktarılan ve Kartal Tibet'in canlandırdığı Karaoğlan'ın yaratıcısı Yalaz'ın, kalp rahatsızlığı nedeniyle 88 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi.

Suat Yalaz'ın cenazesi 4 Mart'ta Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

TURHAN'DA AYNI GÜN VEFAT ETTİ

Türk çizgi roman sanatının büyük ustası, 'Tolga' ve 'Kara Murat'ın çizeri Abdullah Turhan da meslektaşı Suat Yalaz ile aynı gün hayatını kaybetti.

Bir süredir Datça'da yaşayan Turhan, yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi altındaydı. Turhan, 3 Mart Salı günü Datça'nın Mesudiye köyü Avlana Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Bahçearası mezarlığında toprağa verilecek.

SUAT YALAZ KİMDİR?

Suat Yalaz, 1932 yılında, Kırşehir'in Çiçekdağ ilçesinde dünyaya geldi. Devlet memuru olan ailesinin işi nedeniyle çocukluğu boyunca farklı şehirlerde yaşayan ve eğitim gören Yalaz'ın ilk karikatürü, henüz 16 yaşındayken Erciyes Postası gazetesinde yayınlandı.

Karaoğlan ile tüm Türkiye'nin unutamadığı bir karakteri ortaya çıkaran usta çizer, sinemaya da aktarılmış olan "Son Osmanlı: Yandım Ali"ye de imza attı.

Yalaz, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nü başarıyla tamamlarken, Bedri Koraman ve Çetin Özkırım gibi önemli çizerlerle tanışarak, yeteneğiyle dönemin önemli ustalarını etkilemeyi başardı.

PTT Genel Müdürlüğü 2006 yılında Karaoğlan adına 4 dizilik pul koleksiyonu çıkardı. Böylelikle Suat Yalaz cumhuriyet tarihinde büyük sanatçı Cemal Nadir Güler'in Amcabey'i, Turhan Selçuk'un Abdülcanbaz'ından sonra oluşturduğu çizgi kahramanı pul üstüne taşınarak devlet tarafından onurlandırılan üçüncü çizgi roman sanatçısı unvanını aldı.

Suat Yalaz'ın yönetmen veya yapımcılığını yaptığı, senaryosuna imza attığı filmlerden birkaçı şöyle:

"Son Osmanlı Yandım Ali", "Altay'dan Gelen Yiğit / Karaoğlan", "Camoka'nın İntikamı", "Baybora'nın Oğlu", "Bizanslı Zorba", "Karaoğlan Yeşil Ejder", "Şeytan Kafesi", "Camoka'nın Dönüşü", "Karaoğlan Şeyh'ın Kızı", "Cengiz Han'in Hazineleri", "Altay'dan Gelen Yiğit / Karaoğlan", "Şeytan Kafesi", "Karaoğlan'ın Kardeşi Sargan"

Dergi haline gelmeden önce de ilk kez 3 Ocak 1962'de Akşam Gazetesi'nde tefrika edilen Karaoğlan, Suat Yalaz'ın yazıp çizdiği haftalık tarihi çizgi roman dergisi olarak 1963'te yayımlandı. Farklı dönemlerde değişik yayınevleri tarafından yeniden yayımlanan dergi, en son 2000'li yıllarda bir kez daha okuyucuyla buluşmuştu.

ABDULLAH TURHAN KİMDİR?

Abdullah Turhan, 1 Ocak 1933'te Trabzon'un Akçaabat ilçesinde doğdu. Resim ve çizgi romana 4 Ocak 1954'te Yeni Sabah gazetesinin açtığı ressam sınavını kazanarak başladı. Ratip Tahir Burak'tan bu sanatın inceliklerini öğrendi.

1956'da 'Şen Çocuk' dergisinde çizdi. 1957'de Safa Kılıçlıoğlu'nun Pazar dergisinin çizer kadrosuna katıldı. 1960'da yayınlanan polisiye konulu 'Cani Peşinde' bu dergideki son çalışması oldu. 1969'da ilk olarak 1001 Roman dergisi içinde yayınlanan 'Tolga'nın bütün maceralarının senaryosunu kendisi kaleme aldı.

Rahmi Turan (Rahmi Muratoğlu) ve Abdullah Turhan tarafından okura sunulan "Kara Murat" ilk kez 1971 yılında Günaydın gazetesinde yayınlandı. 3 Ocak 1974'ten itibaren haftalık yayınlanmaya başlayan seri 946 sayı sürdü.