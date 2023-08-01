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        Haberler Otomobil Subaru ve Panasonic Energy'den batarya ortaklığı sinyali - Otomobil Haberleri

        Subaru ve Panasonic Energy'den batarya ortaklığı sinyali

        Japon otomotiv üreticisi Subaru ve ülkenin batarya üreticilerinde Panasonic Energy, işbirliğine gidiyor. Edinilen bilgiye göre, iki şirketin yaptığı görüşmeler sonuca ulaşırsa, Panasonic Energy tarafından tedarik edilecek yeni nesil silindirik lityum iyon bataryalar, 2025 yılından itibaren Subaru'nun elektrikli araçlarında kullanılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 10:47
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        Elektrikli araçta Japon işbirliği
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        Subaru ve Panasonic Energy orta ve uzun vadeli ortaklık kurmak için görüşmelere başladıklarını açıkladılar.

        Yapılan açıklamaya göre, iki Japon şirket yapılacak işbirliği ile hızla genişleyen otomotiv pazarında bataryalı elektrikli araçlara yönelik lityum iyon batarya talebini karşılamayı amaçlıyor.

        Subaru ve Panasonic Energy, Panasonic Energy'nin tarafından tedarik edilecek yeni nesil silindirik lityum iyon bataryalar, 2025 yılından itibaren, Japonya Gunma’da inşa edilmesi planlanan Subaru’ya ait bataryalı elektrikli araç tesisinde üretilecek araçlara monte edilmesi amacıyla görüşmeler gerçekleştirecek.

        Öte yandan, Subaru, karbon nötr bir toplumun gerçekleşmesine katkıda bulunmak amacıyla 2050'ye uzanan bir yol haritası belirleyerek markanın elektrifikasyonunu ve diğer girişimlerini hızlandırıyor.

        Subaru ve Panasonic Energy, bu ortaklığın kurulmasıyla otomotiv ve batarya endüstrilerinin gelişimine katkıda bulunmayı da hedefleri arasında açıkladı.

        Panasonic Energy'nin yüksek performanslı silindirik lityum-iyon bataryalarını Subaru markası için tedarik ederek karbon nötr hedefine ulaşmak için Subaru ile birlikte çalışacağı kaydedildi.

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