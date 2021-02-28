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Şubat ayı kar yağışı sonuçları ortaya çıktı

Şubat ayında Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışının ülke genelindeki barajlara etkisi ortaya çıktı. Şubat ayının ilk 19 gününde Keban’ın da aralarında bulunduğu “ana havza” elektrik üreten barajlara, 2 milyar 676 milyon metreküp su geldi. Geçen yıl aynı dönemde gelen su miktarı, 3 milyar 506 milyon metreküp olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yıla göre yüzde 24 düzeyinde bir gerileme söz konusu oldu. Bu yıl, 1 Ocak-19 Şubat aralığında söz konusu barajlar, 5 milyar 793 milyon metreküp su tuttu. 2020 yılında aynı tarihler arasında, 6 milyar 806 milyon metreküp su gelmişti. Geçen yıla göre gerileme yaklaşık yüzde 15. Olcay Aydilek'in haberi...

Şubat ayı kar yağışı sonuçları ortaya çıktı

Türkiye, kurak bir döneme girdi. Son günlerde yağan kar, gerek içme gerekse de elektrik üreten barajlarda yer yer dip noktalara kadar inen su düzeylerinin yükselmesine yardımcı oldu. Ancak, başta Keban olmak üzere ana havza barajlarda (Adıgüzel, Alkumru, Almus, Alpaslan-1, Altınkaya, Batman, Boyabat, Demirköprü, Deriner, Dicle, Ermenek, Garzan, Hasan Uğurlu, Hirfanlı, Karacaören gibi) su düzeyi, kar yağışına karşın geçen yılın gerisinde seyrediyor.

İŞTE VERİLER

Türkiye genelinde Şubat ayının ilk yarısında dondurucu soğuk ve karlı hava etkili oldu. Kar yağışının, elektrik üreten barajlarda etkisi ortaya çıktı.

Bu ayın ilk 19 gününde Keban’ın da aralarında bulunduğu “ana havza” elektrik üreten barajlara, 2 milyar 676 milyon metreküp su geldi. Geçen yıl aynı dönemde gelen su miktarı, 3 milyar 506 milyon metreküptü. Söz konusu barajlara, geçen yıla göre yüzde 24 düzeyinde daha az su geldi.

Bu yıl, 1 Ocak-19 Şubat aralığında söz konusu barajlara, 5 milyar 793 milyon metreküp su geldi. 2020 yılında aynı tarihler arasında tutulan su miktarı, 6 milyar 806 milyon metreküp olarak ölçülmüştü. Geçen yıla göre gerileme yaklaşık yüzde 15 oldu.

Uzmanlar, izleyen aylarda özellikle nisan ve mayısta karların erimesiyle gelen su miktarının artabileceğini belirterek, “Barajlara, geçen yıla yakın sayılabilecek bir düzeyde su gelebilir. Ama görünen o ki her durumda geçen yılın altında kalacak” görüşünü dile getirdi.

Uzmanlar, enerji yönetiminin bunu dikkate alarak elektrik üretim planlaması yaptığını belirterek, “Toplam elektrik üretimi içinde suyun payı geriledi. İzleyen aylarda da elektrik üretiminde suyun kontrollü kullanılacağı söylenebilir” dedi.

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