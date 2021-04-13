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Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %8,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %4,0, otomotiv yakıtı satışları %0,8 arttı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 3.4 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %3,4 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %5,4, otomotiv yakıtı satışları %3,8 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları ise aynı seviyede kaldı.

PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 21.0 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %21,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %26,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %22,7, otomotiv yakıtı satışları %5,9 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 4.5 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %1,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %5,9, otomotiv yakıtı satışları %6,3 arttı..