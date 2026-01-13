Habertürk
        Şubat kira artış oranı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Şubat kira artış oranı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından TEFE TÜFE oranına göre kira artış oranı duyuruluyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Peki, 2026 Şubat ayı kira zammı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Giriş: 13.01.2026 - 12:54 Güncelleme: 13.01.2026 - 12:55
        Şubat kira atış oranı için geri sayım sürüyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Ocak 2026’da uygulanacak kira artış oranı da yüzde 34,88 olarak belirlendi. Peki, Şubat kira artış oranı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        ŞUBAT KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Şubat 2026 kira zammı, 3 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak olan Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları ile kesinleşecek.

        Kira sözleşmesini Şubat ayı içerisinde yenileyecek olan ev sahipleri ve kiracılar için yasal sınır, bu tarihte açıklanacak olan on iki aylık TÜFE ortalaması baz alınarak hesaplanacak.

        OCAK AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?

        TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Bu rakamlarla birlikte, Ocak 2026’da kira sözleşmesini yenileyecek olan konut ve iş yeri sahipleri için yasal artış sınırı olan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 34,88 olarak kesinleşti.

