Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hükümetin ikinci 100 günlük icraat programı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla halen 28 ilde 25 milyon metrekarelik alanda 52 millet bahçesinin çalışmaları yürütülüyor. Proje ile şehirlere ayrı bir değer katılması ve gelecek nesillere daha yeşil bir ortam bırakılması amaçlanıyor.
Faaliyete geçecek millet bahçelerinde yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları, su yüzeyleri, spor alanları, amfi tiyatro, seyir terasları, oturma grupları, oyun alanları, geniş yeşil alanlar, toplanma bölümleri, yeterli sayıda otopark, kıraathaneler ve bitkisel peyzaj kısımları bulunuyor.
Hükümetin ilk 100 günlük icraat programı kapsamında, 5 millet bahçesinin açılışı yapıldı. TOKİ ve iştiraki Emlak Konut tarafından yapımı gerçekleştirilen, toplam büyüklüğü 619 bin metrekare olan Kayaşehir 1. etap ve Kayaşehir Kuzey Yakası Millet Bahçeleri açıldı.
İkinci 100 gün içinde 5 millet bahçesinin daha açılışı yapıldı. Mart ayına kadar Diyarbakır'daki Sur Dicle Vadisi Millet Bahçesi de bitirilecek.
İstanbul Pendik ile Batman olmak üzere 2 millet bahçesinin ocak ayında ihalesi düzenlenirken, Elazığ Millet Bahçesi'nin ihalesi de 28 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Bunların dışında 14 millet bahçesinin de proje çalışmaları sürdürülecek ve ihaleye hazır hale getirilecek.
ŞUBAT AYINDA 7 MİLLET BAHÇESİ AÇILACAK
Şubat ayında 7 millet bahçesinin ihalesi gerçekleştirilecek. Buna göre, Sakarya Millet Bahçesi 6 Şubat, Eskişehir Millet Bahçesi 7 Şubat, Samsun Millet Bahçesi 13 Şubat, İstanbul Başakşehir ilçesi Kayabaşı mevkisindeki Kayaşehir 2, 3 ve 4. etaplar Millet Bahçesi 14 Şubat, Ankara İmrahor Vadisi 1.Etap Millet Bahçesi 18 Şubat, Mersin Millet Bahçesi 19 Şubat ve Sivas Millet Bahçesi'nin de 27 Şubat'ta ihalesi düzenlenecek.
Böylece hükümetin icraat programı kapsamında yeni yılın ilk iki ayında 10 millet bahçesinin ihalesi bitmiş olacak.
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