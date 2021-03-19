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Şubatta kurulan şirket sayısı düştü

Kurulan şirket sayısı, şubatta bir önceki aya göre yüzde 13 azalarak 9 bin 856'ya, kapanan şirket sayısı da yüzde 19,2 düşüşle 769'a geriledi.

Şubatta kurulan şirket sayısı düştü
AA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, şubat ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, şubatta kurulan şirket sayısı ocak ayına göre yüzde 13 azalarak 11 bin 329'dan 9 bin 856'ya düştü. Kapanan şirket sayısı da yüzde 19,2 gerileyerek 769 oldu. Ocakta kapanan şirket sayısı 952 olarak kayıtlara geçmişti.

Şubatta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 artarken, kapanan şirket sayısı yüzde 6,7 azaldı.

Söz konusu ayda kurulan toplam 10 bin 1 şirket ve kooperatifin yüzde 85,2'sini limited şirketler, yüzde 13,3'ünü anonim şirketler, yüzde 1,5'ini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,7'si İstanbul, yüzde 9,4'ü Ankara, yüzde 5,6'sı İzmir'de kuruldu. Şubatta tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 478'i ticaret, 1647'si imalat ve 1130'u inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 1042'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 736'sı inşaat, 274'ü imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Şubatta kapanan şirket ve kooperatiflerin 268'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 94'ünün imalat ve 91'inin inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 1262'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 438'inin inşaat, 274'ünün imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Şubat ayında 145 kooperatif kurulurken, bunların 70'i işletme, 38'i konut yapı, 11'i üretim ve pazarlama amaçlı kooperatif olarak iş başı yaptı.

75'İ İRAN SERMAYELİ

Geçen ay kurulan 1081 yabancı ortak sermayeli şirketin 543'ü Türk sermayeli, 75'i İran ve 42'si Ürdün ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 117'si anonim, 964'ü limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 306'sı belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 125'i gayrimenkul acenteleri, 115'i işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 89,7'sini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

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