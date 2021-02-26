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Şubeye gitmeden DenizBank müşterisi olma dönemi başlıyor

Bankacılıkta çok yakında yürürlüğe girecek yeni yasal düzenleme ile şubeye gitmeden müşteri olma süreci başlıyor. MobilDeniz uygulamasını cep telefonuna indiren herkes, şubeye gitmeden kolay ve güvenli şekilde dakikalar içinde DenizBank müşterisi olabilecek.

Şubeye gitmeden DenizBank müşterisi olma dönemi başlıyor
HABERTURK.COM

Bankacılıkta çok yakında yürürlüğe girecek yeni yasal düzenleme ile şubeye gitmeden müşteri olma süreci başlıyor. Artık, DenizBanklı olmak isteyen herkes evinden çıkmadan, MobilDeniz üzerinden güvenli ve kolay şekilde müşteri olarak bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilecek. Uzaktan müşteri olma sürecini tamamlayanlara DenizBank’tan; kredi, mevduat, kredi kartı gibi ürünlerde özel avantajlar da sunulacak.

MobilDeniz uygulamasını cep telefonuna indiren herkes ‘Müşteri Ol’ bölümüne giriş yaparak üç aşamada işlemlerini kolayca tamamlayabilecek. ‘Müşteri Ol’ formuna bilgilerin girilmesini izleyen adımda; yeni çipli T.C. kimlik kartlarının ön ve arka yüzeylerinin fotoğrafı çekildikten sonra kimlik telefona dokundurularak bilgiler eşleştirilecek. Son adımda ise direkt müşteri temsilcisine bağlanacak kullanıcılar, yüz yüze görüşme gerçekleştirerek süreci tamamlayabilecek. İşlemi tamamlayan kullanıcılar, MobilDeniz üzerinden hesaplarına ve DenizBank’ın geniş ürün yelpazesine anında erişebilecekler.

Mevzuatın sağladığı uzaktan müşteri edinimi imkanını banka müşterisi olmayan vatandaşlarının kullanımı için en uygun hale getirmek üzere çalışmalarını uzun süredir devam ettirdiklerini belirten DenizBank Dijital Dönüşüm, CRM ve Değişim Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan şöyle konuştu; “Türk bankacılık sektörünün seyrinin değişeceği bir döneme giriyoruz. Geçtiğimiz yıl hayatımızdan IBAN, EFT saati gibi kavramlar çıktı. Şimdi ise uzaktan müşteri olma süreci ile banka müşterisi olmak için şubeye gitme zorunluluğu ortadan kalkıyor. Banka olarak ilk günden bu yana teknolojiyi sadece kullanan değil ona yön veren kurum olma vizyonumuzla bu değişime hazırız. Müşterilerimize ürün ve servislerimizi sunarken en hızlı ve kolay şekilde erişilebilir olmayı hedefliyoruz. Erişilebilirliğin temelinde de mobilin olduğu bir dönemdeyiz. DenizBanklıların büyük bölümü artık şubeleri ziyaret etmeden, sadece MobilDeniz üzerinden bankacılık işlemlerini rahatlıkla gerçekleştiriyor. Henüz DenizBanklı olmayan vatandaşlarımızı da uzaktan müşteri olma süreci ile hızlı ve kolay dijital bankacılık deneyimiyle tanışmaya davet ediyoruz. Uzaktan müşteri olma sürecini Açık Bankacılığa geçiş yolunda da önemli bir mihenk taşı olarak görüyoruz. Müşterilerimize ihtiyaç duydukları her noktada uçtan uca dijital ve güvenli bankacılık deneyimi sunmak amacıyla faaliyetlerimizi hız kesmeden sürdüreceğiz”.

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