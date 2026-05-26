        Haberler Bilgi Yaşam Sübhanallahi ve Bihamdihi Sübhanallahil Azim zikri Türkçe okunuşu, anlamı ve fazileti

        Sübhanallahi ve Bihamdihi Sübhanallahil Azim zikri anlamı ve fazileti nelerdir?

        Müslümanların sıkça okuduğu tesbihlerden biri olan "Sübhanallahi ve Bihamdihi Sübhanallahil Azim" zikri, anlamı ve faziletiyle merak edilmeye devam ediyor. İslam Peygamberi Hz. Muhammed (SAV) önem verdiği zikirler arasında yer alan bu tesbihin Türkçe okunuşu ve manası bayram öncesinde en çok araştırılan konuların başında geliyor. İşte Sübhanallahi ve Bihamdihi Sübhanallahil Azim zikri Türkçe okunuşu, anlamı ve fazileti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 07:51 Güncelleme:
        Subhanallahi Ve Bihamdihi anlamı

        İslam’da Allah’ı zikretmenin faziletine dikkat çeken birçok hadis bulunurken, günlük hayatta en çok okunan tesbihlerden biri de “Sübhanallahi ve Bihamdihi Sübhanallahil Azim” zikri oluyor. Manevi huzur arayan vatandaşlar bu zikrin Türkçe okunuşunu, anlamını ve faziletlerini araştırmaya başladı. İşte detaylar...

        Bu dua, Allah’ı her türlü eksiklikten tenzih etmeyi, O’na hamdetmeyi ve yüceliğini dile getirmeyi bir arada ifade eden güçlü bir iman cümlesidir. Hadis-i şeriflerde fazileti bildirilen bu mübarek bir zikir olarak kabul edilir. Özellikle manevi huzur arayanlar tarafından sabah, akşam ve namazlardan sonra sıkça okunur. Peki Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim Türkçe okunuşu nasıldır ve nasıl okunması tavsiye edilir? İşte merak edilen tüm detaylar…

        SUBHANALLAHİ ve BİHAMDİHİ SUBHANALLAHİL AZİM ANLAMI

        Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim anlamı sıkça merak edilir. Söz konusu zikir, Allah’ın yüceliğini ve kusursuzluğunu dile getiren güçlü bir tesbih cümlesidir. Arapça metni ise şu şekildedir;

        “Subhânallâhi ve bihamdihî subhânallâhil azîm.”

        Türkçe anlamı ise şöyledir:

        “Allah’ı her türlü eksiklikten tenzih ederim ve O’na hamd ederim. Yüce olan Allah’ı bütün noksanlıklardan uzak tutarım.”

        Bu ifadede iki temel anlam öne çıkar. İlk bölümde Allah’ın kusursuzluğu vurgulanırken ikinci bölümde O’nun büyüklüğü ve yüceliği dile getirilir. Aynı zamanda kulun Allah karşısındaki acziyetini ve teslimiyetini de ifade eder.

        SUBHANALLAHİ ve BİHAMDİHİ SUBHANALLAHİL AZİM TÜRKÇE OKUNUŞU

        Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim anlamı Türkçe okunuşu da insanlar tarafından sıkça merak edilir. Bu zikrin Türkçe okunuşu ise aşağıda verildiği gibidir;

        “Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azîm.”

        Okunuş sırasında kelimelerin doğru telaffuz edilmesine özen gösterilmesi tavsiye edilir. Ancak asıl önemli olan, zikrin anlamını bilerek ve kalpten gelerek okunmasıdır. İslam aleminde anlamı düşünülerek yapılan zikirlerin manevi etkisinin daha güçlü olduğu kabul edilir.

        SUBHANALLAHİ ve BİHAMDİHİ SUBHANALLAHİL AZİM ANLAMI NASIL OKUNUR?

        Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim anlamı nasıl okunur? Bu zikir için belirli bir zaman ya da mekân şartı bulunmaz. Günün her anında, özellikle sabah ve akşam vakitlerinde okunabilir. Namazlardan sonra, tesbih çekerken ya da dua esnasında sıkça tercih edilir. Genellikle şu şekillerde okunur;

        • Tesbih çekerken 33 veya 100 kez
        • Günlük zikirler arasında düzenli olarak
        • Manevi huzur ve sükûnet arandığında
        • Dua ve ibadetlerin ardından okunabilir.
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
