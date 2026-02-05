"Suç çetelerinin 406 sosyal medya hesabı kapatıldı"

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte ocak ayında suç çetelerinin eleman devşirme ve propaganda aracı olarak kullandığı 406 sosyal medya hesabının kapatıldığını, kurşunlama olaylarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 oranında düştüğünü bildirdi.

AA'da yer alan habere göre Vali Gül, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) gerçekleştirilen emniyet verileri aylık değerlendirme toplantısında, kentin ocak ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladı.

Ocak ayında terör örgütlerine yönelik operasyon sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42 arttığını belirten Gül, bu kapsamda 419 şüphelinin yakalandığını, 74'ünün tutuklandığını, 89'u hakkında adli kontrol kararı uygulandığını kaydetti.

Gül, operasyonlara ilişkin, "Devlet olarak terörü sadece şehrimizden, ülkemizden değil, bu coğrafyadan silmekte kararlıyız." ifadesini kullandı.

İstanbul'un dünyadaki diğer büyük kentlere göre daha güvenli bir şehir olduğunu dile getiren Gül, geçen yılın ocak ayına göre kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, huzur ve sükunu bozma, tehdit gibi kişilere karşı işlenen suçların yüzde 6, mal varlığına karşı işlenen suçların ise yüzde 17 oranında azaldığını bildirdi.

Gül, oto hırsızlığı, otodan hırsızlık, kapkaç, yankesicilik ve gasp gibi suçlarda da ciddi düşüşlerin olduğunu vurgulayarak, "Suç işleyenin, arananın, aramızda dolaşmasına müsaade etmiyoruz." dedi.

Ruhsatsız silahlarla mücadelede taviz vermediklerini, bu yılın ocak ayında 1156 silah ele geçirildiğini, 1394 kişinin yakalandığını aktaran Gül, geçen yılın aynı ayına göre yakalanan kişi ve silah sayısının düşmesinin temel nedeninin, artık ruhsatsız silah taşımanın basit bir kabahat olmaktan çıkarılıp hapis cezası olan bir suç kapsamına alınması olduğunu söyledi.

"SUÇ ÖRGÜTLERİ DEVLETTEN, ADALETTEN ASLA KAÇAMAYACAKLAR"

Vali Gül, organize suç örgütlerine yönelik çalışmalara değinerek, şöyle devam etti:

"Sadece geçtiğimiz ocak ayında, suç çetelerinin eleman devşirme ve propaganda aracı olarak kullandığı 406 sosyal medya hesabı kapatıldı. Kurşunlama olayları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 oranında düştü. Bu örgütler sosyal medya üzerinden özellikle çocuklarımızı çeşitli vaatlerle kandırıp eleman devşirmeye çalışıyor. Bunlar sadece bir ilde değil, birçok ilde yapılanan, uluslararası bağlantıları olan örgütler, çocukların arkasına saklanıp suç işleyen yapılar. Dolayısıyla bu şehir eşkıyalarına yönelik mücadele yurt içinde ve dışında devletimizin, Bakanlığımızın kararlı mücadelesi her alanda artarak devam ediyor. Bu suç örgütleri devletten, adaletten asla kaçamayacak, en ağır bedeli ödeyecek."