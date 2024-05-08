Suç dünyasının bilinmeyen güçleri: Tarihteki en ünlü 6 kadın mafya ve işledikleri suçlar!

Suç dünyasında genellikle erkeklerin egemen olduğu düşünülse de, tarih boyunca kadınlar da etkili roller üstlendi. Cesaretleri ve özgün kişilikleriyle öne çıkan bazı kadın gangsterlar, suç tarihine damga vuran isimler olarak yerlerini aldı. Haberimizde sizin için tarihteki en ünlü kadın mafyaları ve onların işledikleri suçları derledik. İşte, detaylar...