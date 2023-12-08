Suç örgütlerine büyük darbe| Son dakika: Bilanço belli oldu! Emniyet ve Jandarma operasyonlarında 191 örgüt çökertildi

Suç örgütlerine büyük darbe| Son dakika: Bilanço belli oldu! Emniyet ve Jandarma operasyonlarında 191 örgüt çökertildi

Emniyet ve Jandarma'dan suç örgütlerine büyük darbe! 6 aylık bilanço belli oldu Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 ayda 191 suç örgütü çökertildi. Öte yandan 6 ayda düzenlenen toplam 593 operasyonda 4 bin 303 şüpheli gözaltına alınırken bu şüphelilerden 1304'ü tutuklandı, 876'sı için de adli kontrol kararı çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, son 6 ayda gerçekleştirdikleri operasyonlarla suç örgütlerini etkisiz hale getirdi, elebaşlarını yakaladı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel suç örgütü çökertildi.

Aralarında elebaşlarının da bulunduğu binlerce suç örgütü üyesi yakalanıp adalete teslim edildi.

6 AYDA 191 ÖRGÜT ÇÖKERTİLDİ

Türkiye'de son 6 ayda organize suç örgütlerine 593 operasyon gerçekleştirildi, gözaltına alınan 4 bin 303 şüpheliden 1304'ü tutuklandı, 876 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

REKLAM

Bu kapsamda, 4'ü uluslararası, 25'i ulusal, 24'ü bölgesel ve 138'i yerel olmak üzere 191 suç örgütü çökertildi.

Uyuşturucuyla mücadelede son 6 ayda 132 bin 537 operasyon gerçekleştirildi, 15 bin 280 şüpheli çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı ve 6 bin 143 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

DİKKAT ÇEKEN BÜYÜK OPERASYONLAR

İstanbul, Ankara, Adana, Bursa/İnegöl, Tekirdağ ve Muğla'da "Daltonlar", "Gedik ve Görenler", "Ayhan Bora Kaplan", "Şirinler (Aksoylar)", "Terkinler", "Şahinler", "Uzuner", "Bulutlar", "Pelitler", "Baygaralar", "Sarallar", "Gemiciler" adlı organize suç örgütlerine düzenlenen operasyonlar dikkati çekti. İstanbul merkezli "Yolyemezler" isimli organize suç örgütüne yapılan operasyon da bunlar arasında yerini aldı.

Güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları neticesinde çeşitli uluslararası suç örgütlerine de operasyonlar yapıldı. Bu kapsamda İstanbul'da "Leijdekkers", "Comanchero", "Kompanio Bello" ve "Balkan Kartelleri" isimli uluslararası uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonlar öne çıktı.

İstanbul merkezli "Anacurlar", Ankara merkezli "Anka-1" operasyonlarıyla Bursa, Konya ve İzmir'de "Ulus", "Dümanerler" ile "Kayagürbüz" isimli uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonlar da güvenlik ekiplerinin önemli çalışmaları arasında yer aldı.