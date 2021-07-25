Zengin oyuncu kadrosu ve farklı konusu ile dikkatleri üstüne çekmeyi başaran Suçlu filminin senaristliğini Douglas Cook ve David Weisberg üstleniyor. İşte Suçlu filminini konusu ve oyuncuları…
SUÇLU FİLMİ KONUSU
Tehlikeli bir bilgisayar korsanını suç üstü yakalamak üzere görevlendirilen Cıa Ajanı Bill Pope (Rya Renolds) bir akşam üstü gizemli şekilde ölü bulunur. Korsanın yeriyle ilgili çok önemli bilgilere sahip olan ajanın yetenekleri ve bilgileri deneysel bir yöntem sayesinde bir suçlu olan Jericho Stewart'a yani (Kevin Costner) aktarılır. Fakat ajanın özel anıları ve duyguları işin içine girince Stewart zamanla değişmeye başlar.
SUÇLU FİLMİ OYUNCULARI
Kevin Costner, Jerico Stewart
Ryan Reynolds, Bill Pope
Gal Gadot, Jillian "Jill" Pope
Gary Oldman, Quaker Wells
Tommy Lee Jones, Dr. Micah Franks
Alice Eve, Marta Lynch
Michael Pitt, Jan Strook diğer adıyla Hollandalı
Jordi Mollà, Xavier Heimdahl
Antje Traue, Elsa Mueller
Scott Adkins, Pete Greensleeves
Amaury Nolasco, Esteban Ruiza
Colin Somon, Hapishane müdürü
Robert Davi, Amiral Lance
Richard Reid, James Osborne
Natalie Burn, Shoo Shoo
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