İngiliz bilim insanları, yaşam boyunca büyüyen ve benzersiz özellikleri ile oranlarını koruyan kulağın, insanların kimliğini kontrol etmek için parmak izi kadar iyi olduğunu açıkladı.

The Times gazetesinde yer alan habere göre; bilim insanları, bu durumu suçluları yakalamak ve insanların telefonlarının kilidini açmak için kullanabileceğini duyurdu. Uzmanlar, sadece kulakların büyüdüğünü değil, aynı zamanda bu süreci açıklayan matematiksel formülü de hesapladıklarını bildirdi.

Southampton Üniversitesi profesörü Mark Nixon, yayınladığı araştırmada, “Kulak tanımanın yüz tanımaya göre çok fazla avantajı var” diyerek, kulakların zengin ve istikrarlı bir yapıya sahip olduğunu söyledi.