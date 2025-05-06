Sudan BAE'yi 'saldırgan ülke' olarak ilan etti

Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) "saldırgan ülke" ilan ederek bu ülkeyle diplomatik ilişkileri kesme kararı aldı.

Sudan resmi haber ajansına (SUNA) göre, Sudan Güvenlik ve Savunma Konseyi, Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından açıklama yapan Savunma Bakanı Yasin İbrahim Yasin, "2 yıldan fazla bir süredir tüm dünya, BAE'nin, yerel vekili terörist isyancı Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) aracılığıyla Sudan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve vatandaşlarının güvenliğine karşı işlediği saldırıları takip ediyor." dedi.

Yasin, "BAE, ulusu savunmak ve kaynaklarını korumakla görevli meşru kurum olan Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından mağlup edilen yerel vekilinin yenilgisinden emin olduğunda desteğini artırdı ve isyana (HDK) gelişmiş stratejik silahlar sağlamak için yeteneklerinin daha fazlasını konuşlandırdı." ifadesini kullandı.

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BAE'nin, ülkede hayati önem taşıyan tesisleri, hizmet tesislerini hedef almaya devam ettiğini, son olarak petrol ve gaz depolarını, Port Sudan Limanı'nı ve havalimanını, enerji santrallerini ve otelleri hedef aldığını dile getiren Yasin, bunun, milyonlarca sivilin canını ve malını riske attığını, bölgesel ve uluslararası güvenliği, özellikle Kızıldeniz'in güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.