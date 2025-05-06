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        Haberler Dünya Sudan BAE'yi 'saldırgan ülke' olarak ilan etti | Dış Haberler

        Sudan BAE'yi 'saldırgan ülke' olarak ilan etti

        Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) "saldırgan ülke" olarak ilan etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 19:01 Güncelleme: 06.05.2025 - 19:01
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        Sudan BAE'yi saldırgan ülke olarak ilan etti
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        Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) "saldırgan ülke" ilan ederek bu ülkeyle diplomatik ilişkileri kesme kararı aldı.

        Sudan resmi haber ajansına (SUNA) göre, Sudan Güvenlik ve Savunma Konseyi, Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan başkanlığında toplandı.

        Toplantının ardından açıklama yapan Savunma Bakanı Yasin İbrahim Yasin, "2 yıldan fazla bir süredir tüm dünya, BAE'nin, yerel vekili terörist isyancı Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) aracılığıyla Sudan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve vatandaşlarının güvenliğine karşı işlediği saldırıları takip ediyor." dedi.

        Yasin, "BAE, ulusu savunmak ve kaynaklarını korumakla görevli meşru kurum olan Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından mağlup edilen yerel vekilinin yenilgisinden emin olduğunda desteğini artırdı ve isyana (HDK) gelişmiş stratejik silahlar sağlamak için yeteneklerinin daha fazlasını konuşlandırdı." ifadesini kullandı.

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        BAE'nin, ülkede hayati önem taşıyan tesisleri, hizmet tesislerini hedef almaya devam ettiğini, son olarak petrol ve gaz depolarını, Port Sudan Limanı'nı ve havalimanını, enerji santrallerini ve otelleri hedef aldığını dile getiren Yasin, bunun, milyonlarca sivilin canını ve malını riske attığını, bölgesel ve uluslararası güvenliği, özellikle Kızıldeniz'in güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

        Yasin, devam eden saldırının ardından Güvenlik ve Savunma Konseyinin, "Birleşik Arap Emirlikleri'ni 'saldırgan ülke' olarak ilan etmek, BAE ile diplomatik ilişkileri kesmek ve Sudan'ın Büyükelçiliği ile Başkonsolosluğu'nu geri çekmek." kararlarını aldığını bildirdi.

        Yasin, devletlere kendilerini savunma hakkı tanıyan Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesinin metni ve ruhuna uygun olarak Sudan'ın, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak, sivillerin korunmasını ve insani yardımın sürekli olarak ulaştırılmasını sağlamak için saldırganlığa her türlü yolla karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.

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