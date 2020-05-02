Sudan 'kadın sünneti'ni yasakladı: Kadın cinsel organına müdahaleye 3 yıl hapis

Kadınların cinsel organlarına cerrahi müdahalelerin yasaklanması yönünde bir küresel baskı var.

Sudan kadınların cinsel organlarının kesilerek 'sünnet' edilmesi uygulamasını yasakladı ve bu suçu işleyenlere üç yıla kadar hapis cezası öngören yasa değişikliğini getirdi.

Birleşmiş Milletler Sudan'da 14 ile 49 yaş arası kadınların yüzde 87sine bir tür sünnet yapıldığını söylüyor.

Kadınların vajinalarının iç ve dış dudaklarının ve genellikle klitorisin de kesilip alınması şeklindeki 'sünnet' Sudan'da yaygın olarak uygulanıyor.

Kadının cinsel organlarına yapılan bu müdahale idrar yolları, böbrek ve rahim-yumurtalık enfeksiyonları, kistler ve doğurganlıkla ilgili sıkıntılara yol açmasının yanısıra vajinal cinsel ilişkiyi kadın için çok acılı bir hale getiriyor.

Ergen kız çocuklarına sünnet yapılmasının gerisinde "itibar ve evlilik şansını artırma" gibi bazı değer yargıları yatıyor.

Fakat kadın sünneti artık dünya çapında kadınların sağlığını tehlikeye atan ve cinsel hazzını engelleyen bir uygulama olarak giderek daha az kabul görüyor ve yasaklanması yönünde ciddi baskılar var.

Reuters haber ajansı Sudan'ın kadın sünnetini yasaklayan yasayı 22 Nisan'da onayladığını duyurdu.

Ceza kanununda yapılan değişiklikle, kadın sünneti yapan kişiler bunu tıbbi bir kurum içerisinde ya da başka bir yerde yapıp yapmadığına bakılmadan üç yıl hapis ve para cezasıyla cezalandırılacak.

Fakat kadın sünnetinin yasaklanması her zaman bu uygulamanın tamamen ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor.

Kadın sünnetinin yasak olduğu bir çok ülkede bunu ayakta tutan kültürel değerler hala yıkılmadığı için uygulamanın gizli gizli sürdürüldüğü daha önce belgelenmişti.

Kadın sünneti çeşitleri

Dünyanın farklı bölgelerinde kadın cinsel organına zarar veren operasyonlar farklı biçimlerde yapılıyor.

Klitoridektomi - Klitorisin kısmen ya da tamamen kesilmesi

Eksizyon - Klitoris ve iç dudakların, bazen de dış dudakların kesilmesi

İnfibülasyon - Dış genital organların tümüyle ya da kısmen kesilip sadece dar bir vajina girişi kalacak şekilde dikilmesi

Kadın genital organlarına kasten zarar verecek yakma, kazıma ya da delme gibi her türlü başka müdahale