        Haberler Dünya Sudani: İsrail'le normalleşmeye ihtiyacımız yok | Dış Haberler

        Sudani: İsrail'le normalleşmeye ihtiyacımız yok

        Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak Keldani Patriği Luis Rafael Sako'nun İsrail ile normalleşmeye yönelik çağrısına tepki gösterdi. Sudani, "Irak'ta normalleşmeye (İsrail ile) ihtiyacımız yok. Normalleşme kelimesi Irak sözlüğünde yoktur çünkü bu sözcük Siyonist rejimle özdeşleşmiş." diye konuştu.

        Giriş: 25.12.2025 - 01:04 Güncelleme: 25.12.2025 - 01:04
        Sudani: İsrail'le normalleşmeye ihtiyacımız yok
        Irak Keldani Patriği Luis Rafael Sako'nun İsrail ile normalleşmeye yönelik çağrısı tartışmaya neden oldu.

        Sako, Bağdat'ta Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin de hazır bulunduğu Noel etkinliğinde yaptığı konuşmada, İsrail ile normalleşmenin Irak'tan başlaması gerektiğini savundu.

        Kürsüye çıkan Başbakan Sudani ise, Sako'nun sözlerine tepki göstererek, "Irak'ta normalleşmeye (İsrail ile) ihtiyacımız yok. Normalleşme kelimesi Irak sözlüğünde yoktur çünkü bu sözcük Siyonist rejimle özdeşleşmiş." dedi.

        Şii Ulusal Akımı lideri Mukteda es-Sadr da, Keldani Kilisesi Patriği'nin sözlerine tepki göstererek, "Normalleşme Irak yasalarına göre suçtur ve cezai yaptırıma tabidir. Kim olursa olsun, normalleşmeyi teşvik eden ya da talep eden herkes cezadan muaf değildir." ifadelerini kullandı.

        Iraklı milletvekili Mustafa Sened ise Sako hakkında mahkemede davacı olacağını söyledi.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

