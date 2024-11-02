Başrollünü usta oyuncu Brad Pitt'in üstlendiği Suikast Treni filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaverlerle buluşuyor. Film, vizyona girdiği 2022 yılında birçok eleştirmenin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Peki, Suikast Treni filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

SUİKAST TRENİ KONUSU NEDİR?

Suikast Treni, Tokyo'daki bir trende birbirinden farklı nedenlerle birbirlerini öldürmeye çalışan bir grup sıikastçıya odaklanıyor. Uğur Böceği, işini barışçıl bir şekilde yapmaya çalışan, sanşsız bir suikastçıdır.