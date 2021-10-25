Suikastçi filmi oyuncuları kimler? Suikastçi filmi konusu sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Aksiyon/Gerilim filmi olan Suikastçi'nin başrolünde Dylan O'Brien yer alıyor.

SUAİKASTÇI KONUSU NEDİR?

14 yaşındayken ailesini trajik bir trafik kazasında kaybeden Mitch'in hayatını trajediler bırakmaz. 23 yaşında kız arkadaşı Katrina'ya evlenme teklifi ettiği gün, bir grup terörist bulundukları yere silahlı saldırıda bulunur ve Katrina hayatını kaybeder. Yaşadığı bu talihsiz olaydan sonra intikam yemini eden Mitch, CIA Genel Müdür Yardımcısı Irene Kennedy tarafından işe alınır. Kennedy, Mitch'nin eğitilmesi için Soğuk Savaş gazisi Stan Hurley'i görevlendirir. Birlikte sivil ve askeri hedeflere yönelik gerçekleştirilen saldırıları araştırmaya başlarlar. Yaptıkları araştırmalarla, bir ajanın Orta Doğu'da 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak istediğini keşfeden ikili, kendilerini tehlikeli bir mücadelenin içinde bulurlar.

SUAİKASTÇI OYUNCULARI KİMLER?

Dylan O'Brien

Michael Keaton

Taylor Kitsch