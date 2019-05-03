Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, 4. Mood Ödülleri sahiplerini buldu. Önceki akşam Sevilay Öztürk ve Yavuz Seçkin'in sunuculuğunu düzenlediği ödül törenine sanat, spor ve medya camiasından önemli isimler katıldı. Birçok farklı kategoride ödülün dağıtıldığı törene yoğun ilgi vardı.



Yıldırım Mayruk, Ömür Boyu Yaşam ödülü alırken, Çağla Şıkel, En İyi Sabah Kuşağı ve YouTuber ödülleriyle 2 ödüle layık görüldü.



Tuğba Özerk, Zeynep Mansur, Arzum Onan ve Lerzan Mutlu da ödül alan isimler arasındaydı. Yılın En İyi Sinema Film Yapımcısı ödülü ise Şükrü Avşar’a verildi. Şükrü Avşar, geceye reklamcı iş adamı Enis Özkan ile katıldı.