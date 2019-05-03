Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şükrü Avşar’a Yılın En İyi Sinema Film Yapımcısı ödülü!

4. Mood Ödülleri sahiplerini buldu. Yılın En İyi Sinema Film Yapımcısı ödülü Şükrü Avşar’a verildi. Şükrü Avşar, geceye reklamcı iş adamı Enis Özkan ile katıldı

Şükrü Avşar

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, 4. Mood Ödülleri sahiplerini buldu. Önceki akşam Sevilay Öztürk ve Yavuz Seçkin'in sunuculuğunu düzenlediği ödül törenine sanat, spor ve medya camiasından önemli isimler katıldı. Birçok farklı kategoride ödülün dağıtıldığı törene yoğun ilgi vardı.

Yıldırım Mayruk, Ömür Boyu Yaşam ödülü alırken, Çağla Şıkel, En İyi Sabah Kuşağı ve YouTuber ödülleriyle 2 ödüle layık görüldü.

Tuğba Özerk, Zeynep Mansur, Arzum Onan ve Lerzan Mutlu da ödül alan isimler arasındaydı. Yılın En İyi Sinema Film Yapımcısı ödülü ise Şükrü Avşar’a verildi. Şükrü Avşar, geceye reklamcı iş adamı Enis Özkan ile katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pelin Akil: Şu görüntüye değmez mi tüm yorgunluklar? - Magazin haberleri
FİSKOS"Şu görüntüye değmez mi tüm yorgunluklar?"
Engin Altan Düzyatan: Yakında yurt dışında tanıtacağız - Magazin haberleri
FİSKOS"Yakında yurt dışında tanıtacağız"
Yağmur Aşık: Tek düşündüğüm şey çocuklarım - Magazin haberleri
FİSKOS"Tek düşündüğüm şey çocuklarım"
Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü hesabı ödeyip kaçtı - Magazin haberleri
FİSKOSSevgilisi hesabı ödeyip gizlice uzaklaştı
Serdar Ortaç: Ben de pahalıyım - Magazin haberleri
FİSKOS"Ben de pahalıyım"
Demet Şener sevgilisi Cenk Küpeli'yi sevmeye doyamadı - Magazin haberleri
FİSKOSSevmeye doyamadı
Dolunay Soysert: Bizi çekiyorlar! - Magazin haberleri
FİSKOS"Bizi çekiyorlar!"
Ebru Destan: Hatice'nin ne yaptığı beni hiç ilgilendirmiyor - Magazin haberleri
FİSKOS"Ne yaptığı beni hiç ilgilendirmiyor"
Gülşen: Dolgu yaptırıp da yakışanına hiç rastlamadım - Magazin haberleri
FİSKOS'Estetik' açıklaması
Ozan Güven ve Şevket Çoruh: Bu gece yanında olmak istedik - Magazin haberleri
FİSKOS"Bu gece yanında olmak istedik"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X